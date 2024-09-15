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ПолитикаГермания

Германия заключила миграционное соглашение с Узбекистаном

Алексей Волошинов
15 сентября 2024 г.

Канцлер и министр внутренних дел ФРГ подписали миграционное соглашение с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

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Соборная мечеть Биби-Ханум в Самарканде (фото из архива)
Соборная мечеть Биби-Ханум в Самарканде (фото из архива)Фото: Offenberg/picture alliance/Zoonar

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) подписали миграционное соглашение с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в городе Самарканд в воскресенье, 15 сентября. Об этом со ссылкой на представителя правительства Германии пишет агентство AFP.

Ожидается, что новое соглашение, которое готовилось в течение нескольких месяцев, упростит легальную миграцию в ФРГ для граждан Узбекистана. Вместе с тем Ташкент должен будет принять тех, кто находился на территории Германии без легальных на то оснований.

"Мы привлекаем в страну квалифицированную рабочую силу и квалифицированных работников, в которых мы остро нуждаемся в промышленности, квалифицированных ремеслах, здравоохранении и многих других областях", - заявила Фезер в интервью газете Rheinische Post. При этом она отметила, что "те, у кого нет перспектив и права остаться в Германии, должны скорее покинуть нашу страну".

СМИ: ФРГ хочет высылать афганцев на родину через Узбекистан

В июне журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии ведет тайные переговоры с Узбекистаном, чтобы получить возможность высылать на родину афганцев, не имеющих права на статус беженца, без прямых договоренностей с талибами.

По информации издания, в конце мая немецкая делегация по поручению министра внутренних дел Фезер побывала в Ташкенте, где обсудила соответствующий план с правительством Узбекистана. "Немцы предложили узбекскому правительству конкретный план, - говорилось в публикации. - В соответствии с ним Германия могла бы доставлять афганских кандидатов на высылку чартерными рейсами в Ташкент. Оттуда граждан Афганистана перевозили бы в Кабул на самолетах частной авиакомпании KamAir. Такой маршрут призван гарантировать, что Берлину не придется вести прямые переговоры с правительством талибов, но при этом он сможет осуществлять депортацию подлежащих высылке афганцев".

Как указывали журналисты, по возвращении из Ташкента делегация МВД ФРГ сообщила, что переговоры прошли "конструктивно", а узбекское правительство пообещало свою помощь в случае подписания между Берлином и Ташкентом официального миграционного соглашения, которое будет регламентировать въезд квалифицированных специалистов из Узбекистана в Германию.

Шольц продолжит свою поездку по Центральной Азии визитом в Казахстан

В понедельник, 16 сентября, глава германского правительства планирует провести встречу с представителями гражданского общества Узбекистана, а также посетить немецко-узбекский бизнес-форум, пишет AFP. После этого запланирован визит Шольца в Казахстан, где канцлер примет участие в саммите формата "С5+1" с лидерами пяти центральноазиатских республик: Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Ранее эксперты в разговоре с DW предполагали, что основной акцент на встрече будет сделан на улучшение экономических отношений с регионом. Именно поэтому канцлера в его поездке по Центральной Азии сопровождает, как сообщили в правительстве ФРГ, "большая и высокопоставленная экономическая делегация".

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