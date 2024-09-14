Шольц в Казахстане и Узбекистане. С чем едет канцлер ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые едет в Узбекистан и Казахстан, где примет участие в саммите стран Центральной Азии в формате "С5+1". Эксперты считают, что пока партнерство символическое. Чего ожидать от этого визита?

Первая поездка Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Центральную Азию считается жестом поддержки провозглашенного год назад в Берлине "стратегического регионального партнерства". В ходе визита, который пройдет с 15 по 17 сентября, канцлер Германии посетит Узбекистан и Казахстан, где примет участие в саммите формата "С5+1", то есть пяти постсоветских республик и ФРГ. Помимо двух упомянутых выше стран, это также Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. Главной темой обещает стать бизнес. "Я думаю, что основной акцент будет сделан на улучшение экономических отношений с регионом", - сказал DW Штефан Майстер (Stefan Meister), эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP). Шольца, как сообщили в правительстве в Берлине, будет сопровождать "большая и высокопоставленная экономическая делегация".

На это обратил внимание и Роман Василенко, замглавы МИДа Казахстана. "Визит Олафа Шольца - это мощный политический сигнал, прежде всего, самой Германии, - сказал Василенко DW. - Неслучайно его сопровождает очень большая делегация капитанов немецкого бизнеса". Дипломат считает, что визит "придаст новый импульс" отношениям Берлина и Астаны.

ФРГ подпишет миграционное соглашение с Узбекистаном?

На фоне обострившейся политической ситуации внутри Германии, для Шольца визит в Центральную Азию стал еще более актуальным. Перед поездкой появились сообщения в прессе, что в Узбекистане в рамках встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым может быть подписано двустороннее соглашение в сфере миграции. Ожидается, что Узбекистан может помочь Германии ограничить нелегальную миграцию, в том числе из Афганистана, но хотел бы упрощения условий трудовой миграции для своих граждан.

Депортация из Германии в Афганистан Фото: picture alliance/dpa

На фоне роста преступности с участием мигрантов и популярности правых популистов, тема борьбы с нелегальной миграцией стала одной из центральных в Германии. Правительство Шольца на днях приняло целый ряд ограничений, включая проверки на границе.

Германия давно продвигает сотрудничество с Центральной Азией в рамках Европейского Союза, отмечают авторы аналитического доклада берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). Первая стратегия была принята в 2007 году, обновленная версия в 2019 году - также по инициативе Берлина. Вторжение России в Украину в 2022 году придало новое значение отношениям с центральноазиатским регионом. Интерес, как считают авторы, обоюдный - Германия хотела бы диверсифицировать поставки энергоносителей, а страны Центральной Азии видят в "российском неоимпериализме латентную опасность" для себя и предлагают из геополитических соображений экономическое и политическое партнерство.

Пока партнерство не оправдывает ожиданий

В сентябре 2023 года на встрече в формате "С5+1" в Берлине стратегическое партнерство было провозглашено в четырех сферах - экономика и энергетика, региональное сотрудничество, защита климата и межчеловеческие контакты. Для Германии сфера энергетики считается одной из главных. Ограничив в рамках санкций Евросоюза закупки нефти и газа из России, Берлин ищет замену. По нефти Казахстан стал третьим поставщиком в Германию. С марта 2023 года Казахстан, среди прочего, поставляет нефть на НПЗ "Шведт" в Бранденбурге, который зависел от поставок из РФ и испытывал трудности. Москва тоже выигрывает от сделки, получая деньги за транзит.

Лидеры пяти стран ЦА и канцлер ФРГ на саммите "С5+1" в Берлине, сентябрь 2023 года Фото: Sandra Steins/Presse- und Informationsamt der Bundesregierung/picture alliance

Казахстан - самая крупная страна и экономика центральноазиатского региона - ключевой партнер Берлина. Товарооборот двух стран в 2023 году составил 8,7 миллиарда евро. А с Узбекистаном - 1,2 млрд.

Тем не менее за год после саммита в Берлине мало что изменилось, считают опрошенные DW эксперты. Прорыва в деловых контактах, на который рассчитывали в Центральной Азии, не произошло. Якопо Мария Пепе (Jacopo Maria Pepe), один из авторов доклада SWP, хвалит сам факт поездки Шольца, но считает, что пока в отношениях "мало конкретики". По его словам, многие проекты были в разработке еще до провозглашения стратегического партнерства, например, в сфере водородных технологий.

Немецкий бизнес не спешит инвестировать

С такой оценкой согласен и Штефан Майстер из DGAP: "Мое впечатление - здесь очень много символической политики, и, честно говоря, я вижу скорее фрустрацию в странах Центральной Азии, у которых были большие ожидания от сотрудничества с Германией", - говорит Майстер. Разочарование звучало и на прошедшей в апреле 2024 года в Берлине германо-казахстанской экспертной конференции, одним из организаторов которой выступил Восточный комитет немецкой экономики. Уровень сотрудничества не соответствует потенциалу, но "мяч - на немецкой стороне", сказано в статье на сайте лоббистской организации. В чем причина?

Эксперт Штефан Майстер Фото: Zsofia Pölöske/DGAP

Якопо Мария Пепе называет несколько факторов, среди которых - правовая неопределенность, недостаточные рыночные реформы, но и незнание особенностей Центральной Азии. Еще более существенным фактором эксперт SWP называет "политические риски и нестабильность региона". В Казахстане в начале 2022 года были массовые протесты, которые сопровождались вооруженными столкновениям и вводом войск в рамках ОДКБ.

Тесные связи с Россией не способствуют доверию немецких инвесторов, предполагает Якопо Мария Пепе. По его мнению, партнеры на Западе могут опасаться того, что санкции в отношении РФ из-за войны против Украины могут коснуться и инвестиций в Центральной Азии. В западной прессе периодически звучат подозрения, что фирмы из стран региона якобы помогают РФ обходить санкции. Пока под санкции ЕС попали единичные компании из Центральной Азии. Руководство стран региона утверждает, что не нарушает западные ограничения, хотя и продолжает торговать с Россией.

Еще одна причина слабых темпов роста торговли - конкуренция из Китая, считает Якопо Мария Пепе. По его словам, фирмы из КНР все чаще предлагают сравнимые с немецкими по качеству товары, но дешевле.

Дипломатия перед мирной конференцией по Украине

Война России против Украины, как ожидается, будет темой визита Шольца, в том числе и в связи с подготовкой, по инициативе Киева, второй мирной конференции. Украина и ее партнеры, в том числе канцлер ФРГ, говорят о необходимости пригласить на нее Россию. Обозреватели предполагают, что Шольц, который на днях встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, может поднять этот вопрос в Казахстане и Узбекистане.