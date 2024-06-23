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Миграция - ключевой пункт председательства Венгрии в ЕС

Сергей Куприков
23 июня 2024 г.

Премьер-министр Венгрии выступил за рассмотрение заявок мигрантов, желающих попасть в ЕС, за пределами Евросоюза.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал новую миграционную стратегию в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС. "Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена", - заявил он в опубликованном в воскресенье, 23 июня, интервью изданиям медиагруппы Funke

Проблему миграции Орбан затронул наиболее детально. Он отметил, что приветствует позицию федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) по рассмотрению заявок мигрантов, желающих попасть в ЕС, за пределами Евросоюза.

Политик отметил, что Венгрия уже создала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами страны. "Если мигранты хотят прибыть в Венгрию, они должны сначала обратиться в венгерское посольство, например, в сербской столице Белграде. Там будут изучаться все документы. Только если венгерские власти дадут зеленый свет, мигранты смогут въехать, иначе нет", - сообщил премьер.

Орбан считает, что был прав со своими предупреждениями девятилетней давности насчет развития ситуации с миграцией в Европе. На пике миграционного кризиса в 2015 году политик заявил, обращаясь к европейским политикам, выступавшим за принятие миллионов мигрантов: "Вы можете делать, что хотите, это ваше национальное решение. Но вы должны учесть, что чрезвычайно рискуете, если вы откроете свои границы для нелегальной миграции".

Европейский суд обязал Венгрию выплатить штраф

13 июня Европейский суд обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро за то, что страна не соблюдает действующее законодательство ЕС о предоставлении убежища. Венгрия, в частности, ограничила доступ к процедуре рассмотрения прошений об убежище и незаконно удерживала просителей убежища в транзитных зонах. Тем самым Венгрия сознательно обходит общую политику ЕС в отношении предоставления убежища, что ставит под серьезную угрозу единство законодательства ЕС и солидарность между государствами-членами, заявили судьи Европейского суда.

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