Стармер объявил о прекращении программы депортации в Руанду

Программа Лондона по высылке мигрантов в Руанду была изначально мертва и похоронена, заявил новый британский премьер Кир Стармер. Лейбористы сворачивают планы предыдущего правительства.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен прекратить скандальную программу по депортации мигрантов в Руанду. "Программа по Руанде была мертва и похоронена еще до ее начала", - заявил он журналистам в субботу, 6 июля, после первого заседания кабинета министров нового лейбористского правительства.

Программа по высылке в Руанду просителей убежища, незаконно пересекающих Ла-Манш, должна была стать флагманским проектом бывшего британского премьер-министра Риши Сунака - он продолжал ее реализацию, несмотря на яростное сопротивление правозащитников и судов.

Свернуть эту программу было одним из пунктов предвыборных обещаний Лейбористской партии. Стармер подвергал критике планы депортации, утверждая, что они не являются сдерживающим фактором для мигрантов и не оправдывают себя с финансовой точки зрения.

Предыдущее правительство Великобритании намеревалось выдворять в Руанду всех нелегально прибывших мигрантов независимо от страны происхождения без рассмотрения их ходатайств об убежище. Для этого Руанда была объявлена безопасной третьей страной. Первые подлежащие высылке нелегальные мигранты были задержаны в Великобритании в начале мая. В целом британские власти планировали до конца года выслать туда 5700 нелегалов.