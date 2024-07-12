Финляндия закрыла границу с Россией для мигрантов

Парламент в Хельсинки одобрил законопроект о запрете въезда мигрантов через Россию. Впредь финские пограничники смогут блокировать въезд соискателей убежища в страну прямо на границе с РФ.

Парламент Финляндии в пятницу, 12 июля, подавляющим большинством голосов - 167 против 31 - принял законопроект, запрещающий въезд мигрантов в эту страну через Россию. Впредь финские пограничники смогут прямо на границе отказывать прибывающим из РФ соискателям убежища во въезде. На некоторых контрольно-пропускных пунктах могут вообще прекратить принимать ходатайства о предоставлении убежища. Исключения предусмотрены для самых уязвимых групп, в частности детей и инвалидов.

Документ, получивший название "Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией", поддержали депутаты не только от правящих партий, но и от оппозиции. Он носит временный характер и будет действовать в течение одного года. Чтобы этот закон вступил в силу, требуется совместное решение правительства и президента страны, пишет интернет-издание Yle.fi.

Правительство в Хельсинки обвиняет Россию в подстрекательстве мигрантов из Сомали, Сирии и других стран к проезду в Финляндию. Через Россию в Финляндию проникли уже около 1300 мигрантов. В Хельсинки считают, что Россия мстит таким образом за вступление Финляндии в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что принятие закона стало необходимым, хотя он и противоречит международным обязательствам страны в сфере прав человека. Финляндия закрыла восемь официальных КПП на 1300-километровой границе с Россией еще в прошлом году.