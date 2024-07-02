В Нидерландах привели к присяге новое правительство

Король Нидерландов Виллем-Александр привел к присяге новое правительство страны спустя более чем полгода после выборов.

Король Нидерландов Виллем-Александр во вторник, 2 июля, привел к присяге новое правительство страны спустя более чем семь месяцев после всеобщих выборов. Он принял членов обновленного кабинета министров во главе с беспартийным Диком Схофом в королевском дворце Нордейнде в Гааге.

Новое правительство Нидерландов будет правым

В новое коалиционное правительство Нидерландов вошли представители ультраправой "Партии свободы" Герта Вилдерса, либерально-консервативной "Народной партии за свободу и демократию" бывшего премьер-министра страны Марка Рютте, правоцентристского "Нового общественного договора" и консервативного "Фермерско-гражданского движения".

Возглавил его беспартийный бывший глава службы общей разведки и безопасности Нидерландов Дик Схоф, который стал компромиссной кандидатурой на этом посту.

Как пишет агентство Reuters, согласно достигнутым соглашениям, коалиция должна будет ограничить иммиграцию в Нидерланды и допустить исключения из правил ЕС, касающихся предоставления убежища и охраны окружающей среды. Ожидается, что новый премьер-министр Схоф и его команда представят подробные планы уже к сентябрю.

Выборы в Нидерландах выиграли ультраправые

Победу на прошедших в Нидерландах всеобщих выборах в ноябре 2023 года одержала "Партия за свободу" Герта Вилдерса. Он широко известен антиисламскими заявлениями, а в 2014 году даже был осужден за оскорбления марокканцев на одном из предвыборных митингов. Тем не менее, сам Вилдерс в состав нового правительства не вошел.

Первое правительство Нидерландов без Марка Рютте с 2010 года

Новое правительство Нидерландов станет первым с 2010 года, в состав которого не войдет бывший премьер-министр страны Марк Рютте. 26 июня стало известно, что он станет новым генеральным секретарем НАТО.