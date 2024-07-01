Политика АдГ вновь приговорили к штрафу за нацистский лозунг

Суд в Галле признал виновным главу тюрингского отделения АдГ Бьёрна Хёкке в использовании символики антиконституционных организаций. Это уже второй приговор Хёкке за нацистский лозунг.

Председатель тюрингской земельной организации правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьёрн Хёкке (Björn Höcke) вновь приговорен к денежному штрафу за использование нацистского лозунга. В понедельник, 1 июля, земельный суд в Галле признал политика виновным в использовании символики противоречащих конституции организаций и назначил ему штраф в размере 16 900 евро.

Как отмечается в приговоре, на мероприятии АдГ, состоявшемся в декабре 2023 года в тюрингском городе Гера, Хёкке использовал запрещенный в ФРГ лозунг "Всё для Германии", которым во времена национал-социализма пользовались члены штурмовых отрядов (СА) - боевой организации гитлеровской НСДАП. При этом, по данным прокуратуры, он произнес два первых слова и сделал "приглашающее движение рукой", после чего публика завершила запрещенный лозунг.

Обвинение требовало приговорить Хёкке к условному заключению сроком 8 месяцев. Кроме того, прокуратура призывала лишить политика права занимать государственные должности сроком на два года. Сам 52-летний политик считает себя невиновным. Решение не является окончательным, его можно оспорить в вышестоящей инстанции.

Второй приговор за использование нацистского лозунга

Между тем это уже второй приговор Хёкке, связанный с использованием нацистского лозунга. В ходе аналогичного процесса, завершившегося в мае, земельный суд в Галле приговорил Хёкке к штрафу в размере 13 000 евро. По данным прокуратуры, политик публично произнес: "Всё для Германии", выступая в мае 2021 года в Мерзебурге. Адвокат политика утверждал, что отсылка к нацистской эпохе была ненамеренной, но суд счел, что Хёкке, по профессии учитель истории, не мог не знать об происхождении лозунга и его запрете в ФРГ. Приговор также пока не окончателен.

Бьёрн Хёкке является лидером земельной организации АдГ в Тюрингии, а также главой фракции в ландтаге и возглавляет партийный список на предстоящих 1 сентября выборах в этой федеральной земле. Тюрингское ведомство по охране конституции классифицировало региональное отделение АдГ как "определенно экстремистское". Тем не менее эта партия уже несколько месяцев лидирует в предвыборных опросах, хотя в последнее время ее отрыв от остальных сил несколько сократился.

Один из самых радикальных политиков ФРГ

Бьёрн Хёкке является одним из самых радикальных политиков Германии. Он критикует, называя "памятником позора", мемориал жертвам Холокоста в Берлине, который посвящен памяти шести миллионов европейских евреев, уничтоженных нацистами. В 2016 году на митинге АдГ Хёкке выразил сочувствие общепризнанной отрицательнице Холокоста Урсуле Хавербек (Ursula Haverbeck), которая из-за неоднократного нарушения закона отбывала длительный тюремный срок.

В 2017 году Хёкке в обращении к членам "Молодой альтернативы", молодежной организации АдГ, критически высказался по поводу того, как немцы оценивают и переосмысливают период нацистской диктатуры. Политик назвал существующий подход "глупой стратегией выживания" и потребовал: "Нам нужен разворот на 180 градусов в политике памяти". Если нынешняя политика памяти в отношении эпохи нацизма основана на критическом восприятии происшедшего и предостережении о недопустимости его повторения, то Хёкке призывает к противоположному подходу - позитивным оценкам прошлого в любой форме.

Хёкке изложил свои мысли на сей счет в "Сборнике бесед", опубликованном в виде книги в 2018 году. В ней он называет неправильным то, что "Гитлера изображают абсолютным злом", и утверждает, что все не так "черно-бело". Ряд пассажей из "Сборника бесед" настолько радикальны, что в сентябре 2019 года административный суд Майнингена постановил: что утверждение "Хёкке - фашист" не является голословным, а основано на поддающихся проверке фактах.