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Отрицательница Холокоста снова предстала перед судом в ФРГ

Александра Иванова
8 июня 2024 г.

95-летняя немка Урсула Хафербек настаивает, что Освенцим был "рабочим лагерем", а не лагерем для массового уничтожения людей.

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Отрицательница Холокоста Урсула Хавербек (фото из архива)
Отрицательница Холокоста Урсула Хавербек Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Урсула Хафербек (Ursula Haverbeck) - 95-летняя немка, отрицающая факт массового убийства национал-социалистами евреев в Европе во время Второй мировой войны, - в пятницу, 7 июня, предстала перед земельным судом Гамбурга по обвинению в разжигании межнациональной ненависти.

12 ноября 2015 года Хафербек была приговорена окружным судом Гамбурга к десяти месяцам тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение. Женщина подала апелляцию на этот приговор. И вот спустя почти девять лет это дело вновь рассматривается в суде.

Отрицание факта массового уничтожения людей в Освенциме

Нынешнее дело касается заявлений, сделанных Хафербек в апреле 2015 года на полях процесса, который велся против эсэсовца Оскара Грёнинга (Oskar Gröning) в суде города Люнебурга, а также в телевизионном интервью. Грёнинг заведовал с сентября 1942 года по октябрь 1944 года в концлагере Освенцим деньгами и ценными вещами заключенных. В июле 2015 года судом города Люнебург он был приговорен к четырем годам лишения свободы за пособничество в убийстве не менее 300 тысяч человек. В марте 2018 года, однако, мужчина умер в больнице, не проведя ни одного дня в тюрьме.

По данным прокуратуры, 21 апреля 2015 года Урсула Хафербек заявила в связи с этим процессом, что Освенцим являлся не "лагерем уничтожения", а "рабочим лагерем".  В интервью для передачи "Панорама" телеканала NDR она также утверждала, что там не происходило массового уничтожения людей. В первый день процесса по делу Хафербек в суде были продемонстрированы отрывки из этого интервью.

По данным историков, только в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау были умерщвлены 1,1 млн человек.

Сама Хафербек присутствовала в суде в сопровождении врача. Немка заявила, что никогда не отрицала Холокост, она якобы "только задавала вопросы". В свою очередь судья констатировала, что высказывания женщины в интервью были не вопросами, а утверждениями, и поинтересовалась, что Хафербек думает на этот счет сегодня. В ответ на это обвиняемая повторила одно из своих заявлений.

Многократное осуждение за отрицание Холокоста

Урсула Хафербек впервые была осуждена в связи с отрицанием Холокоста в 2004 году. Тогда по решению суда ей пришлось заплатить штраф. Из-за отрицания Холокоста немка провела также два года в тюрьме города Билефельд. В 2022 году суд в Берлине приговорил ее к году заключения без возможности досрочного освобождения. Однако она еще не приступила к отбытию этого срока.

В рамках текущего процесса в отношении Урсулы Хафербек назначены еще два слушания. Ближайшее из них  должно состояться 12 июня.

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