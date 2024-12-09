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Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Киев

Ольга Лебедева
9 декабря 2024 г.

Лидер оппозиционного блока ХДС/ХСС намерен ознакомиться с положением дел в обороне Украины и потребностями этой страны, заявил Мерцу по прибытии в Киев. Это его вторая поездка в Украину с начала войны.

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Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц в Киеве
Фридрих Мерц в КиевеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в понедельник, 9 декабря, прибыл в Киев. По приезде он заявил, что в ходе этой поездки намерен ознакомиться с нынешним состоянием обороны Украины.

Кроме того, по словам Мерца, он очень ждет встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также хотел бы получить информацию о том, что может сделать Германия, чтобы помочь Украине в обороне от российской военной агрессии. "Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что фракция ХДС/ХСС стоит твердо на их стороне, - сообщил христианский демократ. - Мы хотим, чтобы эта кошмарная война как можно скорее закончилась и в Европе возобновился мир".

Лидер крупнейшего оппозиционного блока Германии подчеркнул, что Украине срочно необходима дальнейшая военная помощь, чтобы страна могла осуществлять свое право на самооборону. "Если наша поддержка Украины ослабеет, война будет продолжаться дольше. Если наша поддержка Украины будет последовательной, война завершится быстрее", - подчеркнул он. Блок ХДС/ХСС хочет, чтобы украинцы могли жить "в мире и свободе", добавил немецкий политик.

Мерц критикует Шольца за нерешительность в поддержке Украины

Ранее Фридрих Мерц неоднократно обвинял действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в том, что Шольц своей нерешительной позицией способствует тому, что президент России Владимир Путин продолжает войну в Украине. В отличие от Шольца, Мерц не исключает предоставления Вооруженным силам Украины немецких дальнобойных ракет TAURUS. "Крылатые ракеты TAURUS позволили бы Украине серьезно нарушить пути снабжения российской армии", - отмечал лидер оппозиции.

Блок ХДС/ХСС, который выдвинул Мерца своим кандидатом в канцлеры, лидирует в соцопросах в преддверии досрочных выборов в бундестаг, намеченных на февраль 2025 года. Это не первая поездка Фридриха Мерца в Украину с начала полномасштабной войны, он посещал Киев в мае 2022 года.

 

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