Новым генсеком СвДП станет экс-министр юстиции ФРГ Бушман

Кандидатуру Марко Бушмана на пост генсека СвДП, как ожидается, выдвинет лидер партии Кристиан Линднер, утвердить ее должны на партийной конференции в начале февраля.

Бывший министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) должен стать новым генеральным секретарем Свободной демократической партии (СвДП), входившей в правящую коалицию ФРГ до ее развала в начале ноября. Информацию об этом, изначально опубликованную таблоидом Bild, представители партии подтвердили в воскресенье, 1 декабря, нескольким информационным агентствам.

По сведениям из партийных кругов, кандидатуру своего близкого соратника Бушмана на пост генерального секретаря предложит лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner). Предполагается, что ее утвердят на внеочередной партийной конференции СвДП, которая пройдет 9 февраля - за две недели до досрочных выборов в бундестаг.

В пятницу, 29 ноября, подали в отставку генеральный секретарь Свободной демократической партии Бижан Джир-Сарай и ее исполнительный секретарь Карстен Рейман (Carsten Reymann).

Досрочные выборы в бундестаг, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство страны, были назначены на 23 февраля 2025 года после того, как в начале ноября в Германии распалась правящая коалиция в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), СвДП и "Союза-90"/"зеленых".