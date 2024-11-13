ФРГ перед досрочными выборами: проблемы мнимые и реальные

Дата досрочных выборов в Германии определена, но политики продолжают спорить. Одни говорят о проблемах подготовки выборов за короткий срок, а оппозиция обвиняет главу избирательной комиссии в партийности.

Сроки проведения досрочных выборов в Германии определены, но в стране идут все более ожесточенные дебаты, связанные с проблемой их подготовки. В них втянулись глава избирательной комиссии, иностранные политики и даже глава Немецкого объединения производителей бумажной продукции.

Дата выборов определена

12 ноября правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорилась с крупнейшей оппозиционной силой - блоком правоцентристских партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) о дате проведения досрочных парламентских выборов. К соглашению присоединился и единственный оставшийся партнер социал-демократов в правящей коалиции - партия "зеленых". Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) также поддержал график проведения досрочных выборов как "реалистичный".

Они должны пройти 23 февраля. Это примерно на семь месяцев раньше очередных выборов, до которых "светофорная коалиция"не дотянула. Если бы коалиция не распалась, они должны были бы состояться только 28 сентября 2025 года.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Рождество и нехватка бумаги могут вызвать проблемы?

ХДС/ХСС и другие оппозиционные партии пытались перенести выборы на январь. Канцлер Шольц изначально предлагал конец марта или начало апреля на том основании, что правительству нужно время для принятия некоторых законов, которые были близки к завершению, и что соответствующим органам нужно время для надлежащей организации выборов.

Это вызвало бурю протеста со стороны консервативной оппозиции и части немецких СМИ, однако канцлера поддержала глава Федеральной избирательной комиссии (Bundeswahlleitung) Рут Бранд (Ruth Brand), которая предупредила о "непредсказуемых рисках" при слишком ранней дате голосования и заявила, что быстрому проведению выборов могут помешать рождественские и новогодние праздники, а также нехватка бумаги. "В наше время это действительно большой вызов - закупить бумагу и выполнить заказы на печать", - утверждалось, в частности, в послании Бранд.

Оппозиция обвинила главу избирательной комиссии

Оппозиция сразу обвинила Шольца в давлении на Бранд, которая также является членом СДПГ. "Создается впечатление, что имело место политическое влияние", - заявил один из самых влиятельных политиков ХДС Йенс Шпан (Jens Spahn). Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) назвал слова Бранд "скандальными и позорными", добавив, что они отражают текущее положение дел в стране.

Заодно на Бранд посыпались обвинения в технологической отсталости избиркома и всей страны в целом, а затем и просто насмешки. "Пока Илон Маск паркует свои ракеты задом наперед, Германия погружается в хаос, потому что федеральная комиссия не может напечатать бюллетени", - возмутился министр цифрового развития Баварии Фабиан Меринг (Fabian Mehring).

Глава Федеральной избирательной комиссии Рут Бранд Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Представители вышедшей из правящей коалиции Свободно-демократической партии призвали граждан организовать сбор бумаги для печати бюллетеней, раз уж власти не могут справиться с этой задачей. А политики из соседней Польши с издевкой предложили немцам помощь. "Если Германии нужны бумага и принтеры, то мы, конечно, готовы продать нашим соседям и то, и другое", - сказал польский депутат Европарламента Дариуш Йоньски.

Производители бумаги обещают выполнить заказы

Немецкое объединение производителей бумажной продукции (Die Papierindustrie e.V) отвергло утверждения, что в случае слишком раннего проведения досрочных выборов, бумаги для избирательных бюллетеней может не хватить. Как отметил гендиректор объединения Александер фон Райбниц (Alexander von Reibnitz), перебоев не возникнет, если заказ будет сделан своевременно. "Бумага есть. Немецкая бумажная промышленность - высокопроизводительна", - поспешил развеять сомнения фон Райбниц.

"Если заказы будут сделаны своевременно, мы сможем поставить необходимую бумагу", - заверили в объединении, добавив, что дефицита нет.

Нехватка персонала может означать дополнительную работу

Тем не менее некоторые руководители земельных избирательных комиссий также предостерегают от поспешных выборов, особенно в Берлине, где голосование 2021 года пришлось частично повторить из-за нарушений на некоторых избирательных участках.

"Чем короче срок уведомления о дне выборов, тем больше сотрудников из районной администрации придется задействовать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку к выборам", - заявил газете Tagesspiegel член избирательной комиссии из Берлина Хауке Хаверкамп (Hauke ​​Haverkamp), предположив, что некоторые административные офисы, возможно, придется закрыть, чтобы освободить персонал для работы. Выборы в феврале, указал Хаверкамп, означают, что, возможно, придется организовать зимнюю расчистку дорог перед избирательными участками, а персоналу отменить зимние каникулы.

Глава некоммерческой организации по наблюдению за выборами Wahlrecht Вилько Цихт (Wilko Zicht) подсчитал, что властям теперь придется выполнить работу, на которую обычно уходит четыре месяца, всего за два. "Конечно, количество ошибок увеличивается, если вы делаете что-то в спешке, - указал он в интервью DW. - Вы с большей вероятностью пропустите ошибку в бюллетене или столкнетесь с поломкой принтера, который не сможет вовремя подготовить бюллетени".

На выборах в Берлине Фото: Christian Ditsch/IMAGO

"Несправедливые условия" для малых партий

"Длякрупных партий это не проблема", - сказал Цихт, учитывая, что они в любом случае уже начали бы планировать сентябрьские выборы 2025 года. Проблемы, по мнению Цихта, возникнут у малых политических партий, не обладающих ресурсами и персоналом для быстрого составления списков кандидатов. "Даже после того, как они определятся с кандидатами, им нужно собрать достаточно подписей для того, чтобы партии можно было включить в избирательный бюллетень", - отметил собеседник DW.

Федеральная система Германии усложняет выборы. В каждой земле партии должны собрать подписи, эквивалентные одной тысячной электората, чтобы быть допущенными к голосованию. "Это достаточно сложно зимой, что создает очень несправедливые условия для малых партий", - сказал Цихт.

Тем временем местным властям необходимо найти помещения для избирательных участков, волонтеров для работы на выборах и напечатать бюллетени для голосования, особенно почтовые, которые должны быть разосланы задолго до дня выборов.

Немцы должны доверять избирательной комиссии

Вопрос голосования по почте действительно актуален - особенно для немцев, проживающих за рубежом, не в последнюю очередь потому, что, в отличие от других стран, Германия обычно не позволяет своим гражданам голосовать в посольствах.

Избиратели должны получать почтовые бюллетени не позднее, чем за три недели до выборов, чтобы у них было достаточно времени для отправки обратно, "но это не всегда получается", сказал Цихт. По его словам, "их голоса часто не приходят вовремя, чтобы их подсчитали". Вероятно, в этот раз эта проблема будет еще более острой.

Однако все эти практические вопросы относительно незначительны по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть, по мнению Цихта, когда организация выборов становится частью политических дебатов. Проблемой является, в частности, обвинения главы избирательной комиссии в подверженности политическому влиянию. "Я понимаю, когда вы критикуете канцлера, потому что он хотел бы провести выборы в конце марта, очевидно, надеясь к тому времени догнать оппозицию. Но обвинять главу избирательной комиссии в партийности - я считаю это крайне проблематичным. Если вы делегитимизируете независимость избирательной организации, то вы, действительно, подрезаете нашу демократию. Мы видели четыре года назад в США, что происходит, когда люди начинают сомневаться в выборах - мы определенно не хотим импортировать это", - указал глава НКО Wahlrecht.