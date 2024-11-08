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Распад правящей коалиции в Германии: что дальше?

8 ноября 2024 г.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил 6 ноября о развале правящей коалиции. В январе бундестаг рассмотрит вопрос о доверии правительству, после чего в Германии пройдут досрочные выборы. Главное по теме - в досье DW.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает в бундестаге. 11 сентября 2024 годаФото: John Macdougall/AFP/Getty Images

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 6 ноября 2024 года заявил о развале правившей в Германии на протяжении трех последних лет коалиции в составе социал-демократов, свободных демократов и "зеленых". Это произошло после увольнения лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) с поста министра финансов из-за разногласий по бюджету страны. Шольц объявил о намерении поставить в бундестаге вопрос о доверии правительству, что может привести к досрочным парламентским выборам уже в начале 2025 года.

Представители партии "Союз 90/"зеленые", входившей в правившую коалицию, продолжат работать в действующем правительстве Германии вмсте с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) вплоть до новых парламентских выборов.

Члены СвДП, возглавляющие федеральные министерства, выходят из состава правительства. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что готов к роспуску бундестага для проведения досрочных выборов.

 

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