Борьба за пост канцлера ФРГ не должна идти в Украине

Украина стала сценой для предвыборных шоу сначала Олафа Шольца, а теперь его соперника, Фридриха Мерца. Но какая польза от этого Украине, спрашивает себя в рубрике "Берлинский инсайдер" Дирк Эммерих.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц в Киеве, 9 декабря 2024 года Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Всего две недели назад канцлер Германии Олаф Шольц, назвав их "нелепыми", отверг обвинения в том, что он, дескать, использует Украину в своих предвыборных интересах. И вскоре сделал ровно то, в чем его упрекали - 2 декабря он приехал в Киев, чтобы опередить своего соперника, лидера консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Он действительно был успел - Мерц в Киеве оказался лишь спустя неделю, 9-го.

Поездки в Киев - ради голосов избирателей

Шольц нервничает: предвыборные рейтинги действующего канцлера и его социал-демократической партии оставляют желать лучшего. Шольц пытается изобразить себя "канцлером мира", ради чего нарушает собственные же принципы. Он не был в Киеве два с половиной года, а в 2022 году медлил с визитом в Украину. Один снимок с Владимиром Зеленским, говорил он тогда, это мало, необходимо иметь что-то, что вызовет резонанс. Тогда резонансным событием стала новость о том, что Украина становится кандидатом на вступление в Европейский Союз. Это заявление Шольц сделал в Украине вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

А сегодня что? Результат - нулевой. Последний визит Шольца в Киев принес только фото с Владимиром Зеленским и заверения в предоставлении уже анонсированной ранее военной помощи. Канцлер не поменял своей позиции и отказывается передавать крылатые ракеты TAURUS, да и позиция по вопросу ударов по военным целям в глубине России осталась неизменной. Основная цель визита - это послать сигнал немецким избирателям на фоне набирающей обороты предвыборной кампании в бундестаг: мол, смотрите, я не тот, кто эскалирует конфликт. А вот Фридриха Мерца Шольц назвал "горячей головой" за его готовность поставить TAURUS Киеву, если Путин в течение 24 часов не прекратит бомбардировки гражданских объектов.

Но и Мерц в Киеве не ведет себя иначе. Его главный интерес - получить хорошие кадры для внутренней аудитории. По сути, он тоже использует Украину как площадку для пиара. Мерц наверняка заявит, что, если он станет канцлером, Германия пересмотрит свое отношение к поставкам ракет TAURUS Украине.

Разумеется, Мерц и Шольц должны показать, в чем политические отличия между ними. Но неужели необходимо было выбирать Киев в качестве сцены для заочной предвыборной дуэли? Она едва ли приносит пользу Украине, стоящей лицом к лицу перед необходимостью пережить зиму и самые тяжелые месяцы с февраля 2022 года. В Киеве такие политические игры должны вызывать скорее раздражение и неуверенность.

Мерц опасается, что Шольц наберет очки за счет Трампа

Обострение военных действий в последние недели сделало ситуацию для Украины еще более сложной, чем она уже была. И публично обсуждать, какую роль в развитии ситуации играет Германия, важно и необходимо. Избиратели хотят ясности. Многие из них опасаются, что Германия может быть напрямую втянута в войну, а чувство страха здесь распространяется быстрее, чем где-то еще. Это понимают и Шольц, и Мерц, и Роберт Хабек (Robert Habeck), кандидат в канцлеры от "зеленых", который, как и Мерц, выступает за более жесткий курс в отношении Москвы.

Канцлер Олаф Шольц и Владимир Зеленский в центре Киева во время возложения цветов в память о погибших украинцах Фото: Max Zander/DW

Шольц, как боятся консерваторы, может набрать дополнительные очки, сыграв в своей кампании на ожиданиях скорого перемирия при посредничестве нового президента США Дональда Трампа. Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться мира ещё до своей инаугурации 20 января. В ходе неожиданной встречи с Макроном и Зеленским в Париже во время открытии Нотр-Дама Трамп вновь призвал к немедленному прекращению огня, утверждая, что Зеленский готов к "сделке" с Москвой ради окончания войны.

Хотя Кремль заявил, что не заинтересован ни в "сделках", ни в перемирии, в этом конфликте возникла новая динамика, дополнительно усиленная крахом режима Асада в Сирии. Для России, которая не смогла ничего противопоставить стремительному продвижению повстанцев, этот крах стал шоком. Если и правда к 23 февраля в Украине будет достигнуто перемирие, Шольц сможет представить это как успех своей политики "сдержанности". Это даст ему возможность укрепить свои позиции в предвыборной гонке, сделав тему перемирия центральной в своей предвыборной кампании.

До дня голосования остается еще два с лишним месяца, и многое может измениться. Но одно ясно уже сейчас: развитие событий в Украине будет влиять на исход выборов в Германии. И все же использовать Украину в своих предвыборных кампаниях, как это делают Шольц и Мерц, недостойно. Эта страна заслуживает большего.

Автор: Дирк Эммерих, колумнист Deutsche Welle, ведущий рубрики "Берлинский инсайдер". Эммерих много лет жил и работал в Москве корреспондентом немецких телеканалов n-tv и RTL. С 2005 года сообщал о переломных моментах в истории Украины: событиях на Майдане, аннексии Крыма Россией, о конфликте и военных действиях в Донбассе. Многие годы был спецкорреспондентом n-tv в Вашингтоне, Сирии, Ливии, Афганистане и в других странах и кризисных регионах, охваченных конфликтами или войнами.

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