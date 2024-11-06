Шольц уволил министра финансов Линднера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уволил министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), который является председателем СвДП. Об этом в среду вечером, 6 ноября, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

На состоявшемся в среду вечером в Берлине в ведомстве федерального канцлера заседании коалиционного комитета, в состав которого входят председатели представленных в правящей коалиции партий и главы их парламентских фракций, министр финансов ФРГ и председатель СвДП Кристиан Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов в начале 2025 года.

В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии. В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Линднера.

В ближайшее время ожидается официальное завяление канцлера Германии Шольца.