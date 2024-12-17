С чем идут основные партии Германии на досрочные выборы

Предвыборная борьба в Германии началась едва ли не в тот же день, когда стало известно о развале так называемой "светофорной коалиции" канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Но формальный старт ей был дан только после того, как 16 декабря бундестаг отказал канцлеру в доверии, что и открыло путь к проведению досрочных выборов. День спустя основные политические партии ФРГ предложили избирателям свои предвыборные программы.

Из семи представленных в бундестаге партий (блок ХДС/ХСС, СДПГ, "зеленые", СвДП, АдГ, Левая партия и ССВ) политически реальные шансы стать участниками будущего правительства Германии в той или иной комбинации имеют только первые четыре. В чем сходство и в чем различия в предвыборных программах консерваторов, социал-демократов, "зеленых" и либералов?

TAURUS - ракета преткновения

Наиболее близки позиции четырех партий в том, что касается оборонной политики и отношения к войне России против Украины. Все они выступают за повышение расходов на бундесвер и продолжение военной помощи Украине в отражении российской агрессии.

При этом кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), как и Олаф Шольц, считает, что Германия ни в коем случае не должна оказаться вовлеченной в эту войну. Разница - в путях достижения этой цели. Шольц опасается эскалации конфликта с Россией, если, например, Германия разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь российской территории или начнет поставлять Украине крылатые ракеты TAURUS. Мерц же считает, что Кремль понимает только силу: "Сила отпугивает агрессию, а слабость - это приглашение к агрессии".

Олаф Шольц по-прежнему против поставок ракет TAURUS Киеву. Фридрих Мерц и Роберт Хабек - за Фото: South Korean Defense Ministry/Getty Images

И Мерц, и кандидат в канцлеры от "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) обещают в случае избрания на пост главы немецкого правительства пересмотреть позицию Берлина и начать поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет TAURUS. В пользу таких поставок неоднократно высказывались и немецкие либералы, в частности, бывшая председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). Содержится такое требование и в предвыборной программе СвДП.

Есть также отличия в том, что касается конечной цели оказания западной военной помощи Украине. Щольц говорит, что Украина не должна потерпеть поражение, а Россия не должна одержать победу. Тезис Мерца иной: Украина должна победить, а Россия эту войну проиграть. Под поражением РФ он понимает такую ситуацию, при которой Кремль более не будет видеть возможностей достичь своих целей в этой войне.

СДПГ: экономику должно спасать государство

Но в центре внимания немецкой предвыборной кампании - экономический кризис в стране и пути выхода из него. И тут подходы социал-демократов и "зеленых", с одной стороны, и консерваторов с либералами, - с другой, можно считать диаметрально противоположными.

Социал-демократы и "зеленые" уверены, что вывести экономику из застоя и рецессии может только государство - путем бюджетных дотаций к инвестициям, регулирования цен на электроэнергию, создания специального дополнительного фонда в 100 млрд евро - так называемого "Германского фонда" (Deutschlandfond), за счет которого осуществлялись бы государственные инвестиции в модернизацию транспортной, цифровой и энергетической инфраструктур ФРГ.

В результате снижения НДС на продукты питания с 7% до 5% цена пачки масла, по подсчетам консерваторов, уменьшилась бы только на 6 центов Фото: Jens Wolf/dpa/picture alliance

Кроме того, для увеличения внутреннего спроса СДПГ намерена повысить до 15 евро в час минимальный размер оплаты труда, а также снизить НДС на продукты питания с 7% до 5%, сделать бессрочным ограничение на рост арендных плат на частном рынке жилья, заморозить цены на уход за пожилыми людьми, не допустить сокращения пенсий, ввести льготы для молодых семей.

Учитывая сильно ограниченные бюджетные возможности, социал-демократы хотят "реформировать" (то есть, фактически отменить) заложенный в Конституцию ФРГ так называемый "долговой тормоз", призванный сдерживать рост государственной задолженности. А "зеленые", кроме отмены "тормоза", требуют еще повысить налоги на немецких "миллиардеров" (в Германии их 249 человек) и на наследства, а мало- и среднеобеспеченным доплачивать из казны "климатические деньги" для компенсации повышенных расходов, вызванных переходом на экологически нейтральную энергетику, и возобновить государственные субсидии автолюбителям с машинами на электрической тяге.

По сути дела, предвыборные программы социал-демократов и "зеленых" - это продолжение той политики, которую две партии старались проводить до распада правительственной коалиции, но сталкивались с противодействием третьего партнера - либеральной СвДП.

ХДС/ХСС: нужен принципиально иной политический курс

Консерваторы из блока ХДС/ХСС обещают в корне изменить социально-политический и экономический курс, если их кандидат в канцлеры Фридрих Мерц возглавит будущее правительство.

Для начала они планируют аннулировать некоторые из законов, принятых по инициативе "светофора" Олафа Шольца. Это, в частности, легализация марихуаны, требование переводить отопление жилищного фонда на возобновляемые источники энергии, право сохранять второе гражданство при получении немецкого и некоторые другие.

Консерваторы и либералы хотят сохранить в силе "долговой тормоз" Фото: IlluPics/IMAGO

Но главное отличие от политики еще действующего правительства - принципиально иной подход к бюджетной дисциплине и налоговым инструментам. ХДС/ХСС, как и СвДП, считают недопустимым запредельно повышать государственную задолженность, погашать которую придется грядущим поколениям немцев.

Налоги же консерваторы намерены снизить, в том числе, для предпринимателей до максимум 25%, а предельную ставку подоходного налога (это 42%) взимать с лиц, доходы которых после налоговых вычетов составляют более 80 тысяч евро в год, а не более 67 тысяч, как сейчас. Снижение налогового бремени, уверены в ХДС/ХСС, даст импульс экономическому росту, что в свою очередь приведет к повышению налоговых поступлений в бюджет.

Экономия на социальной помощи и пособиях для беженцев

Еще более радикальные налоговые послабления предлагает СвДП. Либералов и консерваторов роднит также скептическое отношение к веденному по инициативе социал-демократов и "зеленых" щедрому социальному пособию для неимущих и неработающих - так называемым "деньгам для граждан" (Bürgergeld), которые получают в Германии и беженцы из Украины.

Либералы и консерваторы хотят побудить работать всех трудоспособных получателей социальной помощи Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

ХДС/ХСС и СвДП собираются радикально реформировать немецкую систему социальной помощи, допускать снижение размера пособий и принуждать работоспособных занимать вакансии даже в том случае, если для этого им требуется переезд в другой город. А отказников - полностью лишать пособий.

К существенной экономии бюджетных средств, по расчетам консерваторов и либералов, приведет схожий для них подход в теме нелегальной иммиграции. Обе партии обещают принять жесткие меры по ограничению притока беженцев, что приведет и к снижению бюджетной нагрузки.

"Зеленые" же стоят на совсем других позициях. Они, например, выступают против того, чтобы проводить процедуру рассмотрения заявлений соискателей убежища в третьих странах (то есть, не в ЕС), хотя такая возможность уже содержится в миграционном компромиссе, одобренном странами Евросоюза.