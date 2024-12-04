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Фридрих Мерц: Украина должна победить, Россия - проиграть

Никита Жолквер
4 декабря 2024 г.

Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС требует увеличить военную помощь Киеву, чтобы Россия лишилась возможности продолжать войну.

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Фридрих Мерц выступил 4 декабря в Федеральной академии политики безопасности
Фридрих Мерц выступил 4 декабря в Федеральной академии политики безопасностиФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

"Украина должна одержать победу в этой войне, а Россия - потерпеть в этой войне поражение", - заявил кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), выступая вечером 4 декабря, в Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik, BAKS). Он также объяснил, что именно подразумевает под победой Украины и поражением России.

Ядерное оружие - не гарантия победы

Лидер немецкой парламентской оппозиции назвал ошибочным утверждение, что ядерная держава в принципе не может потерпеть военное поражение. "Советский Союз, будучи ядерной державой, проиграл войну в Афганистане, - напомнил Мерц. - Америка, тоже ядерная держава, проиграла войны во Вьетнаме и Афганистане. Следовательно, не факт, что ядерные державы автоматически одерживают победу в любой начатой ими войне".

В феврале 1989 года советская армия была вынуждена уйти из Афганистана
В феврале 1989 года советская армия была вынуждена уйти из АфганистанаФото: AP

Говорить о победе Украины можно будет, по словам христианского демократа, если "будет восстановлена ее территориальная целостность, если в стране будет демократически легитимированное правительство и обеспечена полная свобода выбирать к какому политическому или военному союзу присоединяться".

Поражение же России, заявил Фридрих Мерц, наступит в тот момент, когда она более не будет видеть возможностей продолжать эту войну. Предпосылкой этого он назвал обретение Украиной такой военной мощи, которая позволила бы ей эффективно отражать российскую агрессию. Вывод, к которому приходит кандидат консерваторов в канцлеры: наращивать поставки вооружений Киеву.

Сила отпугивает агрессора, слабость - притягивает

При этом Мерц, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), считает, что Германия ни в коем случае не должна оказаться вовлеченной в эту войну. Разница - в путях достижения этой цели. Шольц опасается эскалации конфликта с Россией, если, например, Германия разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь российской территории или начнет поставлять Украине крылатые ракеты TASURUS.

Мерц же считает, что Кремль понимает только силу. "Сила отпугивает агрессию, а слабость - это приглашение к агрессии", - заявил Мерц. Он выступает за значительное увеличение бюджетных расходов на оборону, называет принятую в НАТО норму в 2% ВВП нижним пределом и предлагает постепенно вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии. Тезис Мерца: "Мы должны иметь способность защищаться, чтобы нам не пришлось держать оборону".

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