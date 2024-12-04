Олаф Шольц: Солдат из ФРГ и ракет TAURUS в Украине не будет

Отвечая на вопросы депутатов бундестага, канцлер прокомментировал и заявление главы МИД ФРГ о возможном участии бундесвера в миротворческой миссии в случае перемирия между Россией и Украиной.

"Я исключаю, что в нынешней ситуации в Украину будут направлены немецкие войска или солдаты", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая в среду, 4 декабря, на вопросы депутатов бундестага.

Накануне высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) во время встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран НАТО были истолкованы в немецких СМИ так, что Бербок допускает участие немецких военнослужащих в возможной международной миссии, призванной гарантировать соблюдение российско-украинского перемирия в случае его достижения.

"Дипломатичный ответ" главы МИД ФРГ

Канцлер вообще категорически отрицал, что Анналена Бербок выступила с таким заявлением. "Министр иностранных дел такое высказывание и не делала, ее лишь спросили, что, собственно, будет в случае прекращения (в Украине. - Ред.) боевых действий, - сказал Олаф Шольц. - И она, по сути дела, постаралась только не сказать ни да ни нет (на вопрос об участии бундесвера в миротворческой миссии. - Ред.), поскольку сейчас совершенно неуместно строить домыслы, что может впоследствии произойти в случае согласованного перемирия".

Это был, по словам канцлера, "дипломатичный ответ" министра иностранных дел, как и полагается главе дипломатического ведомства. Но и с министром обороны, и с главой МИД ФРГ, констатировал Шольц, есть полное согласие в том, что необходимо "сделать все, чтобы эта война (России против Украины. - Ред.) не переросла в войну между Россией и НАТО". Поэтому возможность присутствия немецких военнослужащих Шольц в текущей ситуации даже не рассматривает.

Германия - мировой лидер по поставкам Украине систем ПВО

Предваряя вопросы депутатов, канцлер ФРГ выступил с шестиминутным заявлением, более половины которого было посвящено теме войны России против Украины.

Германия занимает первое место в мире по поставкам Украине систем ПВО. На фото - зенитная самоходка Gepard Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Олаф Шольц напомнил, что из всех европейских стран Германия оказывает Украине больше всего военной помощи, причем, как отметил канцлер, с большим отрывом. Киеву уже поставлены или твердо обещаны вооружения на сумму около 28 млрд евро.

Это, по словам Шольца, больше, чем та помощь, которую оказывают Киеву ряд крупных стран, вместе взятых. Если же говорить о системах ПВО, которые Германия передала Украине, то в этой сфере, заявил канцлер, его правительство сделало даже больше, чем США.

Обучать ли украинцев обращению с ракетами TAURUS

Одновременно Олаф Шольц подтвердил, что он отрицательно относится к просьбам Украины как разрешить ей бить тяжелым немецким вооружением по целям в глубине России, так и поставить ей крылатые ракеты TAURUS.

По этой причине Шольц не видит смысла и в четырехмесячном обучении украинских военнослужащих управлению такими ракетами. О чем он и заявил, отвечая на вопрос депутата из фракции Свободной демократической партии, вышедшей из правительственной коалиции, что привело к политическому кризису в Германии.

Либералы считают, что если начать обучение украинцев управлению ракетами TAURUS уже сейчас, то преемник Шольца на посту канцлера сможет оперативно начать их поставки Украине - в случае позитивного решения нового правительства Германии.