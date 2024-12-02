Шольц в Киеве: зачем приехал, что привез, как встретили

Визит канцлера Олафа Шольца в Киев проходил на фоне развернувшейся в Германии предвыборной борьбы. Одна из ее тем - подход Берлина к военной помощи Украине в отражении российской агрессии.

"Мой визит - знак солидарности со страной, которая уже более тысячи дней героически защищается от беспощадной российской агрессии. Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем, и делаем то, что говорим", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), прибыв в понедельник, 2 декабря, в Киев. Шольц объявил о решении немецкого правительства еще до конца текущего года поставить Киеву вооружения на сумму в 650 млн евро.

Но этот визит - не только подтверждение готовности Германии и дальше помогать Украине в отражении российской агрессии. Есть и внутриполитическое измерение. Визит проходит на фоне развернувшейся в ФРГ избирательной кампании перед досрочными парламентскими выборами, которые запланированы на 23 февраля.

Что в пакете военной помощи на 650 млн евро

Пакет в 650 млн евро - не дополнительная немецкая военная помощь Украине. Это преимущественно часть тех поставок на сумму в 1,4 млрд евро, которые Берлин анонсировал еще в октябре.

На правительственной пресс-конференции в понедельник, 2 декабря, пресс-секретарь Минобороны ФРГ полковник Митко Мюллер (Mitko Müller) рассказал, что при этом речь идет о различных системах ПВО, в том числе об ускоренной поставке IRIS-T различных модификаций (SLS и SLM), о танках Leopard 1, о дронах - как разведывательных, так и ударных фирмы Helsing, о зимнем снаряжении, приборах ночного видения и стрелковом оружии. В общей сложности - примерно 50 позиций, по которым принято решение осуществить поставки в ускоренном режиме ввиду сложной для Украины ситуации на фронте.

Система ПВО IRIS-T SLM Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Заместитель официального представителя канцлера Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) напомнил, что Германия занимает второе место в мире после США и первое в Европе по объему военной и финансовой помощи Украине, объем которой уже достиг 28 млрд евро, в том числе в текущем году - около 8 млрд. Причем, заявил Бюхнер, отвечая на вопрос корреспондента DW, в эту сумму не входят денежные пособия, которые получают в Германии свыше миллиона украинских беженцев.

Перемирие в обмен на территориальные уступки? Берлин против

Прокомментировал он и высказывания бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, допустившего временную утрату Украиной своих оккупированных Россией территорий во имя достижения соглашения о перемирии или режима прекращения огня.

"Одно только перемирие без отвода российских войск (с захваченных украинских территорий. - Ред.), - заявил Бюхнер, - только закрепило бы российскую противоречащую международному праву аннексию в ущерб Украине, и это было бы нарушением как основополагающих принципов устава ООН, так и резолюций Генассамблеи ООН, одобренных подавляющим большинством стран мира".

Что в металлическом чемодане Шольца?

Президент Украины Владимир Зеленский тепло встретил Олафа Шольца. "Мы благодарны Германии за всю оказанную поддержку. Германия является лидером в Европе по помощи Украине, и это помогает нам защищаться от российской агрессии и террора", - сказал Зеленский.

Всех интересовало, что именно Шольц привез в большом металлическом кейсе, с которым он вышел из вагона на железнодорожном вокзале в Киеве. Украинцы в шутку обсуждали, что в чемодане канцлера может быть мирный план или социальная помощь "Зимняя поддержка", которая была инициирована президентом Украины. Наиболее резонансной стала шутка о том, что Шольц в чемодане привез Украине ядерное оружие.

Канцлер выходит из поезда на вокзале в Киеве - с тем самым чемоданом Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Впрочем, по словам политолога, доцента Киевского национального университета им. Шевченко Игоря Рейтеровича, в Украине от этого визита Шольца ничего особенного не ожидали. Правда, добавляет он, некоторые все-таки надеялись на сюрприз - на заявление Шольца о готовности предоставить в распоряжение ВСУ немецкие крылатые ракеты TAURUS. Но на итоговой пресс-конференции канцлер ФРГ так ничего и не сказал о ракетах, которые давно просит Украина. На вопрос о возможном приглашении Украины в НАТО он тоже конкретного ответа не дал.

В чем суть подхода Шольца к войне в Украине

О приездах западных политических деятелей в Киев, как правило, по соображениям безопасности заранее не объявляют. Не стала исключением и поездка Шольца. Тем не менее, по Берлину ходят упорные слухи, что этот визит был согласован в самый последний момент.

Наблюдатели обращают внимание на уже начавшуюся избирательную кампанию в Германии и тот факт, что Владимир Зеленский пригласил в Киев лидера консервативной оппозиции, главного соперника Шольца в борьбе за пост следующего главы немецкого правительства, председателя ХДС/ХСС Фридриха Мерца (Friedrich Merz). По некоторым сведениям, Мерц собирается в Украину уже в ближайшие дни, и Шольц, мол, хотел во что бы то ни стало его упредить, чтобы проиллюстрировать политику социал-демократов в отношении Украины.

Олаф Шольц и Фридрих Мерц (на трибуне) - главные соперники в борьбе за пост следующего канцлера ФРГ Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

А политика эта заключается в том, чтобы, с одной стороны, оказывать Украине массированную военную помощь без ограничения во времени, а с другой, - делать это так, чтобы сама Германия не оказалась вовлеченной в войну с Россией. Не хочет Шольц и полностью обрывать диалог с Кремлем, о чем свидетельствует его недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным. Такой подход считает правильным и большинство населения Германии, а Шольц неоднократно подчеркивал, что только с ним на посту следующего канцлера политика Берлина в этом отношении останется неизменной.

Ракеты TAURUS и ультиматум Фридриха Мерца

Опросы, например, показывают, что свыше 60% немцев выступают против передачи Украине крылатых ракет TAURUS. Не поддерживают в Германии и удары немецким оружием по целям на территории России.

Большинство немцев выступают против поставок Украине немецких крылатых ракет TAURUS Фото: Daniil Sotnikov/DW

В отличие от Олафа Шольца его соперник Фридрих Мерц считает, что Германия вслед за США, Великобританией и Францией также должна дать Киеву разрешение бить немецким оружием вглубь России по военным целям, и не исключает поставки ракет TAURUS Киеву. Несколько дней назад Мерц заявил, что, став канцлером, он поставит Москве ультиматум: либо Россия прекращает налеты на украинские объекты гражданской инфраструктуры, либо ВСУ получает от Германии ракеты TAURUS и разрешение запускать их в Россию. А ракеты эти в принципе могут долетать из Украины и до Москвы.

"Зеленые", которые все еще входят в правительство социал-демократа Шольца, в этом отношении придерживаются схожих взглядов. Новая сопредседательница этой партии Франциска Брантнер (Franziska Brantner) прямо заявила, что в политике по отношению к Украине Мерц и его консерваторы предпочтительнее для "зеленых" в качестве партнера по коалиции, чем Шольц и социал-демократы канцлера.