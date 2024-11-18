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Германия поставит Украине ударные дроны Helsing на основе ИИ

Ольга Лебедева
18 ноября 2024 г.

ВСУ будут с декабря ежемесячно получать несколько сотен высокотехнологичных ударных дронов Helsing большой дальности, пишет газета Bild. Контракт предполагает поставку 4000 беспилотников.

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Флаги ЕС, Украины и Германии
Германия поставит Украине высокотехнологичные дроныФото: Tobias SchwarzAFP

Правительство Германии готовится поставить Украине 4000 ударных беспилотников. Об этом сообщил в Берлине в понедельник, 18 ноября, официальный представитель министерства обороны ФРГ, не указывая подробностей.

Несколькими часами ранее газета Bildнаписала о поставке Украине 4000 ударных дронов немецкой компании Helsing, управляемых искусственным интеллектом (ИИ). По ее данным, производитель программного обеспечения из Мюнхена, специализирующийся на использовании ИИ в оборонном секторе, заключил в сентябре соответствующий контракт с министерством обороны Украины.

Высокотехнологичное оружие

Беспилотники Helsing - это не обычные, наводимые человеком дроны-камикадзе, а высокотехнологичные летательные аппараты под управлением искусственного интеллекта, неофициально прозванные "мини-таурусами", пишет Bild. Это обозначение является отсылкой к названию немецких крылатых ракет TAURUS, уже долгое время запрашиваемых Украиной у Берлина.

Как указывает далее издание, дроны Helsing в значительной степени неуязвимы для GPS-глушителей и других средств радиоэлектронной борьбы. Они могут держать курс "даже при неблагоприятных погодных условиях или в районах бомбардировок", достигая цели при нарушенной радиосвязи, цитирует Bild слова неназванного эксперта в области вооружений. Тем самым их результативность значительно выше, чем у обычных ударных дронов, добавил собеседник.

"Революция на поле боя"

Кроме того, беспилотники Helsing обладают большой дальностью полета, в четыре раза превышающую возможности обычных дронов-камикадзе, находящихся на вооружении ВСУ. "Обладая впечатляющей дальностью и точностью, они совершат революцию на поле боя", - отмечает Bild. Несколько "мини-таурусов" в настоящее время проходят "доработку в реальных условиях эксплуатации" на востоке Украины, а с декабря Киев будет получать ежемесячно несколько сотен таких беспилотников, пишет газета.

Кроме того, Bild цитирует слова министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius) о том, что ВСУ смогут использовать новые беспилотники против "важнейших российских военных целей", включая командные пункты и объекты материально-технического обеспечения. Писториус также напомнил о новых массированных российских ударах по Украине и заявил, что "очень рад, что поставки ударных дронов на основе ИИ начинаются именно сейчас".

Проект финансируется правительством ФРГ, указывает Bild. В июне Борис Писториус сообщил о передаче Украине, обороняющейся от полномасштабной военной агрессии РФ, тысяч боевых дронов, при этом не приведя никаких деталей.

 

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