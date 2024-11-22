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Закон о двойном гражданстве в Германии отменят?

Алекс Измайлов
22 ноября 2024 г.

Блок ХДС/ХСС хочет отменить 10 законов действующего правительства ФРГ после прихода к власти. В том числе - реформу закона о гражданстве. Насколько это реалистично и кого затронет - у DW.

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Немецкий загранпаспорт
Немецкий загранпаспорт Фото: Wolfgang M. Weber/IMAGO

Десять законов, принятых в Германии "светофорной коалицией", которая недавно распалась, хотят отменить консерваторы из блока ХДС/ХСС в случае прихода к власти, сообщила газета Bild 18 ноября. В списке не устраивающих их норм - реформа закона о гражданстве.

Новые формулировки, одобренные бундестагом в январе 2024 года, позволяют иностранцам ускоренно - уже от трех лет проживания в ФРГ - получить немецкий паспорт и при желании сохранить прежнее гражданство. Прежде в большинстве случаев для натурализации в Германии иностранцы были обязаны ждать восемь лет и отказываться от предыдущего паспорта.

Блок ХДС/ХСС составляет крупнейшую оппозиционную фракцию в бундестаге, а после досрочных выборов в феврале 2025 года с большой вероятностью возглавит новое коалиционное правительство. Насколько велики шансы на отмену закона о двойном гражданстве, как быстро это может произойти и повлияет ли на тех иностранцев, кто уже подал заявление на немецкий паспорт - разбиралась DW.

Фаворит на пост канцлера ФРГ - против двойного гражданства

Немецкие консерваторы с самого начала протестовали против законопроекта о гражданстве. Эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге по внутренней политике Александер Тром (Alexander Throm) называл инициативу властей "законом об обесценивании гражданства (Германии. - Ред.)".

Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) тоже неоднократно высказывался против инициативы правительства. По его словам, двойное гражданство должно оставаться в Германии "не правилом, а исключением". Во время дебатов в бундестаге Мерц призывал отложить  законопроект: "Давайте еще раз обсудим, как мы можем прийти к разумному закону о гражданстве, чтобы он не открыл дверь еще шире для людей, которым на самом деле не должно быть места в нашей стране".

Фридрих Мерц
Фридрих МерцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Заместительница председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Андреа Линдхольц (Andrea Lindholz) объяснила, почему консерваторам так не нравится новый закон: "Возможность двойного гражданства для всех - это ошибка. Особенно сейчас, когда наши либеральные демократические ценности подвергаются все большему давлению во всем мире, натурализация должна ассоциироваться с четкой приверженностью нашему государству. Однако сохранение прежнего гражданства препятствует этой приверженности нашим ценностям. И поощряет влияние иностранных государств на события в нашей стране".

Могут ли консерваторы отменить упрощенную натурализацию?

Бундестаг имеет право менять любые законы. Но полная отмена законов прошлых коалиций - не очень распространенная практика в Германии, говорит в беседе с DW профессор кафедры права Университета Констанца Даниэль Тим (Daniel Thym). "Чаще речь идет о внесении корректив", - поясняет он.

Тем более желание консерваторов отменить те или иные законы "светофорной коалиции" не означает возможность это сделать даже в случае победы на выборах. Согласно последним опросам, рейтинг ХДС/ХСС составляет 33 процента. Консерваторы - главные фавориты предстоящих выборов в Германии. Но этого результата явно не хватит, чтобы в одиночку сформировать большинство в бундестаге - им понадобится партнер или партнеры по коалиции.

Вариантов не очень много. Сотрудничество с правопопулистской "Альтернативой для Германии"(АдГ), которая по опросам может получить 19 процентов голосов, блок ХДС/ХСС отвергает. В августе Фридрих Мерц заявил что сотрудничество с АдГ "погубило бы ХДС". "Мы не должны протягивать руку тем, кто хочет политически устранить нас". В ноябре Мерц в очередной раз подчеркнул, обращаясь к депутатам от правопопулистской партии в бундестаге: "Ни до, ни после выборов, ни в какой другой момент времени не бывать сотрудничеству моей фракции с вашими людьми, не важно сколько мандатов у вас будет в следующем созыве бундестага".

Остаются только варианты создания коалиции с одной или несколькими партиями, входившими в распавшуюся "светофорную коалицию" - социал-демократами, "зелеными" или либералами - которая и принимала закон о двойном гражданстве. "Единственный реальный шанс (для новой коалиции после выборов. - Ред.) на данный момент - это СДПГ без Олафа Шольца", - заявил в ноябрьском интервью Bild am Sonntag председатель ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder).

Cоциал-демократы не хотят отменять свою реформу. "Для СДПГ совершенно ясно одно: никаких отступлений по реформе гражданства. Мы боролись за это десятилетиями, для нас это само собой разумеющееся", - подчеркивает член комитета бундестага по внутренней политике от социал-демократов Хакан Демир (Hakan Demir) в ответ на вопрос пользователя платформы для общения избирателей и парламентариев "Abgeordnetenwatch".

Скорее всего, им и консерваторам придется искать компромисс. Как он будет выглядеть, прогнозировать сложно. "Это зависит от того, насколько важен этот вопрос для ХДС по сравнению с другими требованиями. Коалиционные переговоры - это всегда вопрос общего пакета договоренностей", - поясняет профессор Даниэль Тим.

В то же время он отметил, что чаще всего консерваторы обращают внимание на два аспекта реформы: ускоренное получение гражданства за три года и возможность двух паспортов для всех иностранцев. Реже звучит критика сокращения срока проживания в Германии до получения права на немецкое гражданство - с восьми до пяти лет. То есть у этой нормы больше шансов устоять в случае компромисса. Однако, подчеркивает эксперт, это лишь одна из возможных интерпретаций.

Кто не успел получить два паспорта - тот опоздал?

Если какие-то положения закона все же будут изменены или отменены, это, вероятно, затронет всех, кто находится в процессе получения немецкого гражданства. На это указывает пояснение МВД Германии, которое касалось упрощенной натурализации: "Ходатайства о гражданстве, которые в день вступления в силу реформы уже находились на рассмотрении, должны обрабатываться в соответствии с уже действующим новым законом. Это правило включает в себя также те случаи, когда орган по натурализации выдал заверение в предоставлении гражданства еще до вступления в силу нового закона, поскольку выдача такого заверения еще не означает завершения самой процедуры натурализации".

Проще говоря: не так важно, какие были законы в момент подачи заявки на получение гражданства ФРГ или во время ее обработки - главное, какие правила будут действовать к моменту фактической выдачи гражданства.

Тайминг потенциальных изменений можно предположить только приблизительно. После досрочных выборов, намеченных на 23 февраля 2025-го, победителям предстоит сформировать коалицию. Быстрее всего в XXI веке правящая коалиция в ФРГ была сформирована в 2002 году - за 30 дней, а дольше всего, 171 день, пришлось ждать после выборов в 2017 году.

Таким образом, новое правительство в Германии может появиться весной или летом. Как правило, еще до полугода требуется для того, чтобы законопроект с нуля прошел все этапы и был утвержден бундестагом и бундесратом, говорит Хакан Демир. Тем самым, по очень приблизительным оценкам, потенциальные изменения вступили бы в силу не раньше конца 2025 года или первого полугодия 2026-го - то есть, самое раннее через полтора-два года после того, как в Германии появилась возможность получения двойного гражданства для всех. В таком случае большинство подавших документы в расчете на сохранение прежнего гражданства могут не получить желаемого, ведь из-за большого наплыва желающих заявки обрабатываются от полутора лет и дольше.

Впрочем, пока для отмены упрощенной натурализации и двойного гражданства в Германии должны сойтись еще много "если".  

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