Канцлеру Олафу Шольцу отказали в доверии. Вот как это было

Бундестаг отказал главе немецкого правительства в доверии. Этого и добивался Олаф Шольц после развала его коалиции, чтобы тем самым открыть путь к досрочным выборам в Германии. Репортаж DW из бундестага.

"Во имя нашей страны, во имя Германии я буду и дальше делать все. И для этого я прошу вас, дорогие гражданки и граждане, о доверии". Такими словами канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) закончил свое выступление 16 декабря в ходе парламентских дебатов по внесенному им предложению поставить на голосование в бундестаге вопрос о доверии себе.

Как к его просьбе отнесутся немецкие избиратели, станет ясно только 23 февраля будущего года, когда в Германии, если все пойдет по плану, состоятся досрочные парламентские выборы. Они стали необходимы вследствие развала правительственной коалиции Шольца. Но бундестаг свой вотум уже вынес в этот понедельник. Канцлеру в доверии было отказано, на что, собственно, он и рассчитывал.

Фиктивный вотум недоверия

До Олафа Шольца вотум о доверии канцлеру выносился на голосование в бундестаг только пять раз. При этом только в двух случаях этот инструмент применялся именно в целях, предусмотренных немецким Основным законом - стабилизировать действующее правительство, парламентское большинство которого оказалось под вопросом.

В 1982 году Гельмут Шмидт (стоит в центре) выиграл вотум доверия в бундестаге Фото: obs/Made in Poland

Так поступил Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) в 1982 году, когда возникли сомнения в поддержке большинством бундестага его согласия на размещение в Германии американских ракет в рамках так называемого "двойного решения" НАТО. А в 2001 году вынесенный вотум доверия Герхарду Шредеру (Gerhard Schröder) фактически стал санкцией бундестага на его решение принять участие в войне в Афганистане.

Остальные три раза вотум о доверии был фиктивным: канцлеры выносили его на голосование в бундестаге с тем, чтобы добиться отрицательного результата. Дело в том, что только таким образом можно открыть путь к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. Шольц также поставил на голосование вопрос о доверии только для того, чтобы такого доверия не получить, а значит - иметь основания просить федерального президента распустить бундестаг и назначить досрочные выборы.

Жизнь в бундестаге била ключом

В обычные годы в предрождественские дни бундестаг выглядит осиротевшим - скучающие повара в столовой, пустые просторные коридоры, много свободных мест на трибунах для прессы и в зале пленарных заседаний.

В этот декабрьский понедельник жизнь в бундестаге била ключом. В столовой - длинные очереди, многолюдно в коридорах, битком в пленарном зале, и даже на трибунах для прессы уже за полчаса до начала заседания не было ни одного свободного места. Наиболее находчивые журналисты заранее заблокировали для себя места лэптопами - так, как это порой делают немецкие туристы на пляжах, резервируя лежаки полотенцами.

Мобильные телестудии в фойе бундестага Фото: Nikita Jolkver/DW

А в фойе перед входом в пленарный зал расположились мобильные студии ведущих немецких общественно-правовых и частных телекомпаний. Депутатов - известных и не очень - продюсеры отлавливали в коридоре и передавали от камеры одного телеканала к камере другого.

Среди журналистов в фойе корреспондент DW заметил и Фабиана Кёстера (Fabian Köster) - репортера сатирического новостного шоу Heute-Show второго канала телевидения ФРГ (ZDF). Передача выходит в эфир по пятницам вечером и всегда очень едко, невзирая на лица, высмеивает немецкую политическую кухню. Достается всем - и канцлеру с его министрами, и оппозиции.

Предвыборные обещания канцлера

Голосованию о доверии канцлеру предшествовали двухчасовые дебаты. Открыл их канцлер. В течение почти получаса он объяснял причины, по которым развалилась его правительственная коалиция, ругал уволенного им с поста министра финансов лидера либеральной СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner), назвав его "недостаточно нравственно зрелым", хвалил то, что успело сделать его правительство, отстаивал свой курс в вопросе о поддержке Украины.

Олаф Шольц щедро раздавал предвыборные обещания Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Но главное - раздавал предвыборные обещания: снизить НДС на продукты питания с 7% до 5%, повысить минимальный размер оплаты труда, строить больше детских садов, гарантировать существующий уровень пенсий, инвестировать в модернизацию транспортной и энергетической инфраструктуры страны, щедро выделять государственные субсидии для привлечения в Германию крупных фирм из-за рубежа, укреплять обороноспособность.

Денег на все это в казне нет, и канцлер дал понять, что намерен, как он выразился, "реформировать" заложенный в конституцию страны так называемый "долговой тормоз". То есть, следующее немецкое правительство, если его снова возглавит Олаф Шольц, намерено увеличить государственную задолженность. Выступление канцлера сопровождалось смехом и выкриками с мест, которые своими аплодисментами старались заглушить депутаты его социал-демократической партии.

Борьба за голоса избирателей с трибуны бундестага

Лидер парламентской оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), как, впрочем, и другие ораторы, также воспользовался парламентской трибуной в предвыборных целях.

По его словам, канцлер оставляет страну в ситуации острейшего за все время существования ФРГ экономического кризиса, лицом которого Мерц назвал "зеленого" вице-канцлера, министра экономики и по защите климата Роберта Хабека (Robert Habeck). Принципиальное же отличие подхода консерваторов от политики социал-демократов - в отношении к государственной задолженности.

Фридрих Мерц выступал с трибуны бундестага и давал интервью Фото: Axel Schmidt/REUTERS

Мерц выступает против отмены "долгового тормоза", считая недопустимым возлагать колоссальное финансовое бремя на грядущие поколения. А необходимые бюджетные средства он предлагает изыскать за счет сокращения слишком щедрых, по его мнению, социальных пособий, а главное - благодаря ускорению экономического роста. А для этого, заявил Мерц, необходимо снизить налоги на предпринимателей, разрешить работать дальше достигшим пенсионного возраста, повысить продолжительность рабочей недели. В некоторых других странах, по его словам, люди работают в год на 200 часов больше, чем в Германии.

В ходе дебатов было много и личных политических дуэлей: Шольц - против Линднера, Мерц - против Хабека, глава фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) - против Мерца, кандидат правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel) - против всех, все - против АдГ…

АдГ, доверие Шольцу и ракеты TAURUS

Бундестаг, как этого и добивался канцлер, большинством голосов (394 из 717) отказал ему в доверии. Правда, чтобы действовать наверняка, пришлось прибегнуть к уловке: руководство партии "зеленых", которые остались в правительстве Шольца, велело своим депутатам воздержаться.

Дело в том, что не было точно известно, как проголосуют правые популисты из "Альтернативы для Германии". Они ведь могли бы потехи ради проголосовать и "за" доверие канцлеру - чтобы поиздеваться над ненавистной им партийно-политической системой в Германии и немецким парламентаризмом. И если бы фракции обеих правящих партий - СДПГ и "зеленых", а в придачу к ним и депутаты АдГ проголосовали "за" доверие, то Шольцу пришлось бы досиживать весь срок во главе фактически недееспособного правительства меньшинства.

Впрочем, опасения оказались напрасными. Только три депутата из фракции АдГ выразили канцлеру доверие и один воздержался. Кристина Баум (Christina Baum) объяснила свой вотум доверия Шольцу его политикой в отношении Украины и, в частности, отказом поставлять Киеву крылатые ракеты TAURUS. Этот отказ, заявила Баум, воспрепятствовал эскалации конфликта и вовлечению в него Германии.