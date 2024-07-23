Зарплаты в Германии выросли: кто, где и сколько получает

Как оплачивают труд работников с высшим и средним образованием, а также персонала без квалификации, в разных регионах ФРГ? Новейшая статистика от Федерального агентства по труду.

В Германии - весьма высокие по европейским меркам зарплаты, причем на западе страны платят больше, чем на востоке, а женщины все еще получают меньше, чем мужчины. Эти широко известные факты вновь подтверждает свежая статистика, но она содержит и самые актуальные данные о том, на какие доходы могут рассчитывать в 2024 году в разных регионах ФРГ обладатели различных профессий.

Статистику представило Федеральное агентство по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA). Оно опубликовало 22 июля на своем сайте не только краткий обзор данных по состоянию на 31 декабря 2023 года и график региональных различий, но и актуализировало интерактивный "Атлас заработков" (Entgeltatlas der BA) . Здесь желающие - а Германия из-за растущего дефицита кадров очень заинтересована как в трудоустройстве находящихся в стране украинских беженцев, так и в притоке работников из других стран - могут задать конкретную профессию и получить сведения о медианной зарплате и дополнительную информацию.

Медианная зарплата в Германии: 3 796 евро в месяц

Штаб-квартира Федерального агентства по труду в баварском городе Нюрнберге Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

BA использует именно медиану, поскольку она более точно отражает реальную картину. Ведь если брать показатель средней зарплаты, то его может исказить, к примеру, небольшое число очень высоких заработков, из-за чего средняя величина окажется существенно выше тех зарплат, которые реально получает большинство. А медиана (срединное значение) - это показатель ровно в середине: одна половина получает больше, другая - меньше. В статистике учитывались только работающие на полной ставке.

Итак, в конце прошлого года медианная брутто-зарплата в Германии (до налогов и отчислений) достигла 3 796 евро в месяц. Тем самым она выросла за год на 4,1% или на 150 евро. BA объясняет этот прирост заключением во многих отраслях новых тарифных соглашений между работодателями и профсоюзами.

При этом у мужчин медианная зарплата составила 3 930 евро, у женщин - 3 563 евро. Таким образом, гендерный разрыв в оплате труда (Gender Pay Gap) составляет сейчас в Германии 367 евро, что на два евро больше, чем годом раньше. Однако в 2019 году, напоминает BA, данный показатель был еще на уровне 443 евро, так что за последние несколько лет разрыв заметно сократился (примерно на 17%).

В ФРГ самые высокие зарплаты - в Гамбурге

С региональной точки зрения самые высокие зарплаты в Германии - в Гамбурге, который имеет статус федеральной земли. Здесь имеется широко диверсифицированная экономика: это и крупнейший в ФРГ морской порт, и предприятия таких отраслей, как самолетостроение, машиностроение, химия и фармацевтика, медицинские услуги, торговля, туризм, медиабизнес. Медианный заработок в Гамбурге - 4 304 евро.

В Гамбурге - самая высокая в Германии медианная зарплата Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance

В пятерку лидеров вошли также Баден-Вюртемберг, Гессен, Берлин и Бавария. Если не считать столицу ФРГ Берлин (3 982 евро), то все остальные федеральные земли находятся на западе Германии. В Баварии, где, согласно одному из недавних исследований, находятся сразу несколько самых комфортных и перспективных немецких городов, медианная зарплата составляет 3 948 евро.

В то же время в пятерку с самыми низкими выплатами работающим вошли исключительно земли на востоке страны, вся бывшая территории ГДР (за исключением Берлина): Саксония, Бранденбург, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Мекленбург-Передняя Померания, которая замыкает список с 3 098 евро.

BA обращает также внимание на возрастные различия. По мере увеличения возраста зарплаты растут - сказываются трудовой стаж или выслуга лет. Если наемные работники моложе 25 лет получают 2 897 евро, а в возрасте от 25 до 55 лет медиана составляет 3 860 евро, то в категории 55+ она вырастает до 3 954 евро.

Как оплачивается труд в зависимости от образования

Понятно, что величина зарплаты зависит от уровня квалификации. Медиана у специалистов с высшим образованием составляет 5 688 евро, у обладателей признанного профессионально-технического образования (anerkannter Berufsabschluss) - 3 658 евро. Это вполне сопоставимо с общей медианной зарплатой по стране, составляющей, напомним, 3 796 евро. Таким образом, обладатели рабочей профессии с соответствующей квалификацией по уровню ежемесячных доходов находятся в самой середине общества.

Высококвалифицированная работница монтирует промышленного робота на заводе Siemens в Эрлангене Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

В то же время у работников без законченного или признанного профессионально-технического образования (ohne Berufsabschluss) медиана составляет 2 831 евро. С одной стороны, это в два раза меньше, чем у выпускников вузов. С другой стороны, это только в два раза меньше. Представленные Федеральным агентством по труду данные наглядно говорят о том, что ни о каких "нищенских зарплатах" в целом по Германии не может быть и речи, поскольку даже за низкоквалифицированный труд работодатели платят сравнительно приличные деньги.

Зарплаты в сфере ухода за пожилыми

Воспользовавшись на сайте BA интерактивным "Атласом заработков", можно, к примеру, узнать, что в такой остро нуждающейся в кадрах сфере, как уход за пожилыми, медиана у вспомогательных работников или работниц без специального образования (Helfer/-in - Altenpflege) составляет 2 906 евро, при этом у женщин медианная зарплата 2 896 евро, у мужчин - 2 934 евро.

Трудовая мигрантка из Сальвадора работает в доме престарелых в Веймаре и проходит здесь курс обучения для получения квалификации Фото: Gero Breloer/dpa/picture alliance

По каждому запросу "Атлас" дает и дополнительную информацию. Так, в данном случае разброс заработков у неквалифицированных работников по уходу за пожилыми составляет от 2 611 евро до 3 246 евро. Особенно высоко их труд ценится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где в таких городах, как Эссен, Кельн и Дюссельдорф, им платят более 3 000 евро.

Если же взять зарплаты работников по уходу за пожилыми, имеющих соответствующее профессиональное образование, то тут медиана сразу на тысячу евро больше: 3 901 евро. Всего за год данный показатель вырос на 8% и впервые превысил общую медиану для всех профессий в стране.

Варианты оплаты работников различной квалификации

Выберем в "Атласе заработков" из очень большого списка профессий и их вариантов несколько других примеров.

У врачей медиана составляет 6 785 евро, а у хирургов или анестезиологов - свыше 7 100 евро.

У медсестры с профессиональным образованием, но без особой специализации, зарплата 4 056 евро, у медсестры в операционной - 4 519 евро.

Медсестра в реанимационном отделении больницы в Лейпциге Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/picture alliance

У IT-администраторов медиана 5 124 евро, у IT-разработчиков 5 470 евро, у IT-консультантов 5 893 евро, а вот в Мюнхене им платят 6 762 евро.

Медиана у помощниц или помощников в детском саду без профессионального образования 3 040 евро. В начальной школе зарплата у учительниц составляет 4 724 евро. Тем самым она даже выше, чем у их мужских коллег, которые имеют 4 613 евро. Схожая ситуация и в гимназиях: 5 540 евро у учительниц и 5515 евро у учителей.

Медиана у продавцов и продавщиц - 2 728 евро, в магазинах электроники - 3 103 евро. Водители грузовиков получают 2 930 евро, хотя в Мюнхене и во Франкфурте-на-Майне медианная зарплата у них превышает 3 500 евро.