Три четверти женщин в ФРГ зарабатывают меньше мужчин

Только у 26 процентов женщин в Германии заработная плата больше или равна зарплате мужчин. Разница объясняется, в частности, тем, что многие сферы, в которых трудоустроены женщины, имеют низкую почасовую оплату.

Женщины в Германии по-прежнему зарабатывают меньше мужчин. Об этом в среду, 6 марта, в интервью информационному агентству dpa заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). По данным, предоставленным по ее запросу Федеральным статистическим ведомством, три из четырех женщин в ФРГ, работающих полный рабочий день, зарабатывают меньше, чем мужчины. Только у 26 процентов из них заработная плата больше или равна зарплате мужчин.

Неравенство также отмечается в данных о средней заработной плате в час. В целом по стране этот показатель для мужчин в 2023 году составил 26,63 евро, а для женщин - 22,54 евро. Разница объясняется, в частности, тем, что многие сферы, в которых трудоустроены женщины, имеют низкую почасовую оплату. Другими словами, мужчины чаще работают в более высокооплачиваемых отраслях.

Согласно нормам Европейского Союза, оплата должна быть одинаковой за равный труд или труд равной ценности. Директива ЕС о прозрачности оплаты труда, согласованная в 2023 году, также призвана обеспечить сокращение гендерного разрыва в вопросе заработной платы.

Сара Вагенкнехт, создавшая в начале 2024 года собственную партию "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), считает текущее положение дел неприемлемым. "Решающее значение для гендерного равенства имеет не гендерная принадлежность или языковые правила, а заработная плата. Недостаточно поздравлять женщин только раз в год красивыми роликами в соцсетях", - подчеркнула она. В качестве первого шага к сокращению неравенства в оплате труда Вагенкнехт предложила повысить минимальную почасовую оплату до 14 евро.

Самые низкие зарплаты у женщин в Баварии и Баден-Вюртемберге

Среди федеральных земель Бавария и Баден-Вюртемберг занимают лидирующие позиции, где доля женщин, работающих полный рабочий день и получающих равную мужчинам или более высокую зарплату, ниже среднего уровня - 22 и 21 процент соответственно. Количество женщин здесь, чья заработная плата не достигает даже среднего уровня по стране, составляет 45 процентов. В восточных федеральных землях Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония ситуация обратная: доля женщин, зарабатывающих столько же или больше мужчин, выше среднего показателя, а доля женщин с доходом ниже среднего - ниже.

В статистическом исследовании были проанализированы данные о заработной плате 6,5 млн женщин по всей стране, занятых полный рабочий день. Однако в это число не вошли представительницы женского пола, работающие в органах государственного управления, оборонном секторе, социальном обеспечении и компаниях с числом сотрудников менее десяти.

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