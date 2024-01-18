Женщины в ФРГ зарабатывают на 18 процентов меньше мужчин

В 2023 году женщины в ФРГ зарабатывали в среднем 20,84 евро в час - на 18 процентов меньше мужчин, почасовая оплата труда которых составляла 25,30 евро. Тем самым гендерный разрыв в заработной плате не сократился, оставшись на уровне прошлого года, сообщило в четверг, 18 января, Федеральное статистическое ведомство Германии в Висбадене.

Между тем за последние десятилетия "нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда" несколько уменьшился: в 2006 году он составлял 23 процента. Данный показатель с тех пор снижался до 2020 года, после чего он остановился на уровне 18 процентов. При этом в восточных землях он составляет 7 процентов, в западных - 19 процентов.

Скорректированная разница в оплате труда - 6 процентов

Примерно на две трети данный разрыв объясняется большим распространением среди женщин неполной занятости, а также менее высокими зарплатами представителей типично женских профессий, отметило ведомство. Еще около 6 процентов в разрыве уровня зарплат до вычета налогов и сборов не поддаются однозначному объяснению: даже при сопоставимой деятельности, квалификации и трудовой биографии женщины зарабатывают на 6 процентов меньше, чем мужчины.

Эксперты ведомства полагают, что определенную роль здесь играют перерывы в трудовой занятости из-за декретных отпусков и длительных периодов, связанных с воспитанием детей и уходом за больными родственниками, но эти факторы в исследовании детально не фиксировались.

Вместе с тем статистика отчетливо свидетельствует о том, что разница в уровне зарплат становится отчетливой среди мужчин и женщин после 30 лет - возраста, после которого многие женщины в Германии уходят в декрет. Почасовая оплата труда у женщин остается практически на одинаковом уровне в течение дальнейшей трудовой жизни, в то время как у мужчин она продолжает повышаться.

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