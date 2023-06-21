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Гендерный разрыв: Германия улучшила показатели

Екатерина Венкина
16 мин. назад

ФРГ переместилась с десятого на шестое место в ежегодном докладе о глобальном гендерном разрыве. Рейтинг составляется Всемирным экономическим форумом.

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Гендерная звездочка
Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

Германия улучшила свои показатели и переместилась с десятого на шестое место в ежегодном докладе Всемирного экономического форума о глобальном гендерном разрыве (Global Gender Gap Report 2023). Отчет опубликован во вторник, 20 июня.

В рейтинге анализируются четыре основных параметра, по которым эксперты оценивают уровень равноправия между полами в обществе: экономические возможности, уровень образования, здоровье, а также расширение политических прав. Прогресс по этим направлениям отслеживается с 2006 года. В анализе фигурируют 146 стран. При нынешних темпах для достижения полного паритета потребуется 131 год, прогнозируют эксперты.

В то же время девять ведущих стран мира (Исландия, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия, Швеция, Германия, Никарагуа, Намибия и Литва) уже преодолели разрыв минимум на 80%. В перечне 14-й год подряд лидирует Исландия, при этом в пятерке - еще три скандинавские страны. Бельгия впервые вошла в топ-10.

Россия в списке за 2023 год не представлена. Украина - на 66 месте.

Опрос о насилии в отношении женщин в ФРГ

Ранее независимая международная организация помощи и развития Plan International Germany провела опрос, из которого следовало, что каждый третий молодой мужчина в Германии в той или иной степени оправдывает насилие против женщин.

Ряд экспертов, специализирующиеся на подобных исследованиях, впоследствии заявил, что группа респондентов не была репрезентативной, а методика опроса некорректна. В то же время в 2021 году в Германии было зарегистрировано около 140 тыс. случаев насилия со стороны интимного партнера: 80 процентов жертв - женщины, почти 79 процентов преступников - мужчины.

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