Бежавшую от домашнего насилия чеченку вывезли в Грозный

Задержанная в аэропорту Внуково 19-летняя чеченка пыталась бежать в Германию от побоев отца, однако девушку передали чеченским силовикам и посадили на самолет до Грозного, сообщили правозащитники.

Задержанную в московском аэропорту Внуково 19-летнюю чеченку Селиму Исмаилову передали чеченским полицейским. Об этом издание Forbes пишет во вторник, 13 июня, со ссылкой на представителей "Центра защиты пострадавших от домашнего насилия". Девушка бежала от регулярных побоев отца и хотела улететь в Германию, где росла. Однако ее задержали якобы за кражу 85 000 рублей у родственницы по отцовской линии и, по словам правозащитников, посадили на самолет до Грозного.

Семья Селимы переехала из Чечни в Германию, когда ей было 12 лет. В ФРГ девушка обращалась в ведомство по делам молодежи, жалуясь на насилие в семье, но под давлением родителей отказалась от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню. По словам Селимы, отец часто избивал ее и даже угрожал убить. Сам отец работал в Германии, возвращаясь в Россию лишь иногда.

Правозащитники: Селиму Исмаилову не позволили госпитализировать

С помощью правозащитной группы "Марем" Селима смогла 5 марта бежать из Чечни. Девушка написала заявление о том, что ушла добровольно и искать ее не нужно. Селима несколько месяцев находилась в убежище, ожидая документов для переезда.

После задержания Селима находилась в отделе полиции во Внукове. Девушке стало плохо, адвокаты дважды вызывали скорую, но сотрудники полиции не разрешили ее госпитализировать, сообщила DW пресс-секретарь Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова.

Проект "Марем"

Правозащитный проект "Марем" - это волонтерская инициативная группа, основанная летом 2020 года правозащитницей Светланой Анохиной. Проект носит имя Марем Алиевой, которая стала жертвой физического и психологического насилия со стороны своего мужа и пропала без вести в 2015 году.

Проект "Марем" помогает женщинам из Дагестана и других республик Северного Кавказа, здоровье и жизнь которых находятся под угрозой по причине домашнего насилия.

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