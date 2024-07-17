Где в Германии жить хорошо. Новый рейтинг городов ФРГ

Много неожиданностей и главный вывод: среди самых комфортных и перспективных городов преобладают средние по размеру. Высокая динамика на востоке и два сюрприза: Ульм и Хемниц.

Многие иностранцы, переезжающие в Германию, нередко исходят из того, что жить и работать лучше всего в наиболее крупных городах и что первым делом надо стремиться в столицу, в Берлин. При этом они явно не учитывают специфику ФРГ как федеративного государства с большим количеством исторически сложившихся центров: комфортные условия для жизни и широкие возможности для карьерного роста здесь обеспечивают далеко не только города-миллионники.

Это вновь подтвердил Prognos-Städteranking 2024 - рейтинг городов, представленный швейцарским аналитическим центром Prognos. В рейтинг вошел 71 немецкий город с населением свыше 100 тысяч человек, в них проживает приблизительно треть населения ФРГ.

Ученых интересовало качество жизни

При составлении рейтинга ученые Prognos использовали 28 индикаторов, характеризующие: социальные условия (например, размер арендной платы за жилье и наличие мест в детских садах), рынок труда (сюда включили как долю студентов в общем населении, уровень занятости иностранцев и интенсивность создания новых фирм, так и количество практикующих врачей), экологию (к примеру загрязнение воздуха), цифровизацию (доступ к широкополосному интернету и сети сотовой связи 5G) и мобильность (интенсивность общественного транспорта, разнообразие железнодорожного сообщения, число ДТП со смертельным исходом). При этом ученые давали оценку как нынешнему состоянию дел, так и динамике развития населенных пунктов в последние годы.

Центр столицы Баварии Мюнхена, занявшего в рейтинге Prognos второе место Фото: Christian Offenberg/Zoonar/picture alliance

Такая методология ставит во главу угла качество жизни, а не, скажем, ВВП на душу населения и уровень зарплат (хотя он тоже учитывался). Методология не бесспорная, и некоторые индикаторы комфортной жизни могут показаться неожиданными, непривычными. Так, критериями оценки стали, в частности, доля женщин в муниципальных органах управления, степень распространения электромобилей и терминалов для их зарядки, уровень развития возобновляемой энергетики.

Лучшие и худшие города Германии

Обобщив все эти индикаторы, ученые пришли к следующим общим выводам: многие города с населением до 200 тысяч человек обеспечивают высокое качество жизни, а потому оказались в верхней части рейтинга; в то же время из четырех немецких городов-миллионников в Топ-10 попали лишь два; в десятке лидеров 9 находятся на юго-западе и юго-востоке Германии. По версии Prognos, пять наилучших для жизни немецких городов– это Ульм, Мюнхен, Ингольштадт, Эрланген и Регенсбург.

Сразу же бросается в глаза: Ульм находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг прямо на границе с Баварией, остальные четыре - баварские города, включая земельную столицу Мюнхен с населением в 1,5 млн человек. Берлин оказался на 7-м месте. Два других немецких миллионника - Гамбург и Кельн - заняли соответственно 19-е и даже 46-е места.

Пешеходная зона в центре Оберхаузена Фото: Rupert Oberhäuser/IMAGO

Это подтверждает один из общих выводов исследования: север и особенно запад ФРГ сдают позиции, причем неожиданно сильно. Правда, нарастающее отставание городов промышленной Рурской области в Северном Рейне-Вестфалии - далеко не новость, на это указывали и многие другие рейтинги и исследования. Так что последнее 71-е место у Оберхаузена было вполне ожидаемо, как и то, что из 20 городов в самом конце рейтинга 14 находятся в Северном Рейне-Вестфалии. Однако те индикаторы, которые использовали ученые Prognos, выявили к тому же и особенно низкую динамику развития в городах этой федеральной земли на самом западе страны.

Другой неожиданностью стала, наоборот, высокая положительная динамика в Восточной Германии, точнее говоря - на юге бывшей ГДР, и очень высокие места ряда восточногерманских городов в общем рейтинге. Вторая половина Топ-10 выглядит так: Лейпциг, Берлин, Оснабрюк, Штутгарт, Хемниц.

Быстрые изменения на востоке Германии

Из них на востоке находятся Лейпциг, Берлин, Хемниц, к ним можно прибавить Дрезден, занявший 11-е место. Все эти города, кроме столицы Германии, находятся в федеральной земле Саксония. Экономическая газета Handelsblatt, по заказу которой ученые Prognos составили рейтинг, перечислила факторы, позволившие крупным и средним восточногерманским городам набрать очки: это, в частности, сравнительно низкая арендная плата за жилье, большое количество мест в детских садах и прирост населения (в то время как сельская местность на востоке продолжает терять жителей).

Попадание в группу лидеров столицы Баден-Вюртемберга Штутгарта сюрпризом не стало: он традиционно отличается высоким уровнем и качеством жизни, как и практически вся эта федеральная земля на юго-западе ФРГ. А вот то, что в Топ-10 вошел Оснабрюк в северо-западной федеральной земле Нижняя Саксония, выглядит весьма неожиданно. Мало того, этот город занял еще 3-е место по динамике развития.

Город Йена в лучах осеннего солнца Фото: Joachim Hahne/picture alliance

Но на первые два места в этом рейтинге вышли восточногерманские города Йена и Хемниц, а всего из десяти наиболее динамично развивающихся сейчас немецких городов сразу семь находятся на территории бывшей ГДР. При этом Йена, второй по величине город Тюрингии, уже неоднократно получала высокие оценки. Здесь находятся предприятия двух крупных компаний из области оптики – Carl Zeiss и Jenoptik, здесь один из старейших немецких университетов, способствующий возникновению высокотехнологичных стартапов и развитию культурной жизни.

Плюсы и большой минус Хемница

Но вот попадание Хемница (во времена ГДР он назывался Карл-Маркс-Штадт) в лидеры динамичного развития и в десятку самых комфортных городов Германии стало настолько неожиданным для редакции Handelsblatt, что она отправила туда специального корреспондента, а затем опубликовала его репортаж под заголовком "Этот город удивляет всю остальную Германию".

Центральная площадь культурной столицы Европы 2025 года Хемница с оперным театром Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

В этом городе с населением в 250 тысяч человек даже на останавливаются высокоскоростные поезда ICE, констатирует репортер, к тому же "самое позднее с 2018 года, когда Хемниц наделал много шума из-за демонстрации неонацистов, это была еще одна причина не посещать этот город по своей воле". Тем более что на выборах в Европарламент в начале июня здесь наибольшее число голосов, 28%, набрала "Альтернатива для Германии" (АдГ) - право-популистская и ксенофобская партия.

Однако здесь сейчас, отмечается в репортаже, быстро растут зарплаты, жилье по-прежнему весьма дешевое, хотя население увеличивается, имеется целый ряд успешных высокотехнологичных фирм, у работающих родителей нет проблем получить места в детском саду, в городе много зелени, большой технический университет привлекает сюда молодежь. А в 2025 году Хемниц станет культурной столицей Европы.

Чем так хорош старинный Ульм

Что же касается победителя рейтинга - Ульма, то этот средневековый город на Дунае насчитывает около 130 тысяч жителей (а вместе с баварским Ной-Ульмом на другом берегу реки примерно 190 тысяч). Он широко известен готическим Ульмским собором с самой высокой церковной башней в мире и подарил человечеству Альберта Эйнштейна (Albert Einstein).

Так с воздуха выглядит Ульм, его знаменитый собор и пока еще совсем не широкий Дунай Фото: Carsten Schmidt/dpa/picture-alliance

Handelsblatt объясняет его первое место в рейтинге так: "Благодаря некоторым умным решениям он превратился в последние десятилетия из находящегося в состоянии упадка промышленного города в центр высоких технологий и медицины". Мало где в Германии так много врачей на душу населения, отмечает газета. Население растет, в том числе благодаря университету и возникающим вокруг него стартапам, при этом "жилье благодаря некоторым уловкам местных властей все еще людям по карману".