Работа без диплома, налоговые льготы: как ищут кадры для ФРГ

Чтобы добиться роста экономики, Германия принимает меры для привлечения квалифицированных специалистов из третьих стран. Подробнее о нововведениях - у DW.

Германии сегодня не хватает около 573 000 квалифицированных работников, подсчитали в Институте немецкой экономики в Кельне (IW). По данным правительства ФРГ за май 2024 года, в 2022 году число открытых вакансий в стране составляло почти 2 млн. Чтобы сделать Германию привлекательной для специалистов из-за рубежа и подстегнуть экономический рост, правительство ФРГ разработало целый ряд мер. Некоторые из них уже реализованы, другие пока только обсуждаются. Подробности - у DW.

Налоговые льготы для иностранцев

"Иностранным квалифицированным работникам будут в первые три года после переезда в Германию предоставлены фискальные льготы - скидка на подоходный налог в 30, 20 и 10 процентов соответственно", - заявил министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) 5 июля.

Его проект, однако, критикуют оппозиция, профсоюзы и даже некоторые представители правящих партий. "Признаюсь, я не в восторге от этого пункта достигнутых договоренностей (по проекту бюджета. - Ред.), - заявил, в частности, федеральный министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Федеральный министр труда ФРГ Хубертус Хайль Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

По мнению Хайля, налоговые льготы - "не главное". Важнее убрать бюрократические препятствия, упростить процедуры выдачи виз и признания зарубежных свидетельств о получении квалификации, подчеркивает он.

Со своей стороны официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) уточнил, что планируемые налоговые льготы будут распространяться только на "отдельные сферы": чтобы выгоду из них не смогли извлечь "мультимиллионеры". "Вечных налоговых льгот для всех зарубежных работников" в планах правительства ФРГ нет, указал Хебештрайт.

"Карта шансов" для специалистов из-за рубежа

Реформирование Закона об иммиграции квалифицированных кадров , действующего с марта 2020 года, проходило в Германии в несколько этапов. Последние изменения вступили в силу 1 июня 2024 года.

Одно из ключевых нововведений - так называемая "карта шансов" с балловой системой, призванная помочь в поиске вакансий специалистам из стран, не входящих в ЕС. Благодаря "карте шансов" наличие трудового договора с работодателем из Германии больше не является обязательным для въезда в страну для работы, если выполнены другие условия.

Нехватка персонала в медицине и сфере ухода ощущается в Германии особенно остро Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Конкретно речь идет о наличии как минимум двухлетнего профессионального образования, а также знания немецкого языка на уровне A1 (базовый) или английского языка на уровне B2 (средний). Играет роль также наличие связей с Германией.

Те, кто имеет достаточную квалификацию в сфере, где в ФРГ существует острая нехватка кадров, получают дополнительные баллы. Обладатели "карты шансов" имеют право въехать в Германию и на протяжении года искать работу в стране. При определенных обстоятельствах период для поиска работы может быть продлен - максимум еще на два года.

Кроме прочего, редакция закона, действующая с 1 июня 2024 года, облегчает условия въезда в Германию для специалистов из балканских стран: Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Республики Северная Македония, Черногории и Сербии.

Когда иностранные дипломы не нужно признавать в Германии

С марта 2024 года также действуют послабления для заинтересованных в работе в ФРГ иностранцев, имеющих практический опыт.

Сегодня право на въезд в статусе квалифицированного сотрудника имеют граждане третьих стран, получившие на родине диплом о высшем образовании или аттестат профессионального образования государственного образца и проработавшие как минимум два года по специальности. Необходимости признавать в ФРГ зарубежный аттестат о профессиональном образовании для устройства на работу больше нет. Главное: иметь трудовой договор с зарплатой минимум 40 770 евро в год (до вычета налогов) или по тарифу.

Сфера деятельности, на которую распространяется это правило, включает все так называемые "нерегламентированные" профессии. "Регламентированными" считаются в Германии профессии, работа по которым возможна только при соблюдении условий, закрепленных в законодательстве. Примеры таких профессий: врач или учитель.

Для работы в сфере IT не нужен ни диплом, ни свидетельство о профессиональном образовании. Для получения визы не требуются и знания языка. Важно, однако, подтверждение как минимум двухгодичного опыта работы и наличие трудового договора в Германии с зарплатой не менее 40 770 евро в год (до вычета налогов) или по тарифу.

Упрощенное получение "голубой карты ЕС"

С ноября 2023 года в Германии также упростили условия получения так называемой "голубой карты ЕС"- особого вида на жительство для желающих работать в Германии квалифицированных специалистов.

С этого момента получить "голубую карту ЕС" для работы в Германии стало возможно специалистам с высшим образованием, окончившим вуз не ранее, чем три года назад ("новичкам в профессии"), если им предлагают в Германии работу с зарплатой в минимум 41 041,80 евро (по состоянию на 2024 год). Это касается как обычных, так и "дефицитных" в Германии профессий.

Для тех, кто не попадает в категорию "новичков", порог минимальной годовой зарплаты, необходимой для получения "голубой карты ЕС", был снижен до 45 300 евро.

Кроме того, был расширен список "дефицитных" профессий, представители которых могут претендовать на "голубую карту ЕС". Если ранее в него входили лишь профессии в области математики, информатики, естественных и инженерных наук и медицины, то теперь в список добавили, например, ветеринаров, аптекарей и представителей некоторых других специальностей.

Планы дальнейших реформ

По данным министра труда ФРГ Хубертуса Хайля, к 2035 году в Германии будет не хватать (в том числе из-за выхода на пенсию. - Ред.) 7 млн специалистов. Без иностранцев преодолеть дефицит рабочей силы не получится. Особенно не хватает рабочих рук в сфере общественного питания и для ухода за больными и старыми людьми. Остро нуждается Германия также в IT-специалистах - как в госсекторе, так и на частных предприятиях.

"Мы, как законодатели, еще не дошли до конца пути (в деле реформ иммиграционного законодательства. - Ред.)", - цитировало в конце мая онлайн-издание Business Insider эксперта СвДП по внутренним делам Анн-Верушку Юриш (Ann-Veruschka Jurisch).