Мерц намерен отменить выдачу "пособий для граждан" украинцам

Если блок ХДС/ХСС - ныне оппозиционный - возглавит правительство ФРГ, пособия для украинцев заменят более скромными, но дадут им сразу право на работу, пообещал кандидат в канцлеры Фридрих Мерц.

Украинцы, которые, спасаясь от войны, прибывают в Германию, должны получать не "пособие для граждан" (Bürgergeld), а более скромные пособия, предусмотренные для просителей политического убежища. Об этом заявил в опубликованом в субботу, 14 декабря, интервью газете Rheinische Post председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Мерц, который, судя по социологическим опросам, имеет серьезные шансы стать новым канцлером ФРГ по итогам выборов в бундестаг в феврале 2025 года, резко раскритиковал экономическую политику нынешнего правительства Германии и пообещал, что его партия в случае прихода к власти "сначала проведет детальный анализ финансового состояния, а затем тщательно проверит все расходы без исключения".

"Пособие для граждан" он назвал "самой крупной, буквально взрывной статьей расходов". "Нам необходимо снова поставить систему с головы на ноги. Понятие Bürgergeld исчезнет. Мы планируем ввести новое базовое социальное пособие. Мы положим конец нелегальной миграции и таким образом сократим крупные расходы бюджета, - пообещал Мерц. - Вновь прибывающих беженцев из Украины мы переведем с "пособия для граждан" на пособия, предусмотренные законом о пособий для соискателей политического убежища. Вместе с этим мы сразу предоставим им разрешение на работу и ускорим процесс признания их профессиональных квалификаций".

Фридрих Мерц добавил, что, по его мнению, на практике язык гораздо легче выучить на работе, чем только на курсах, возможности для посещения которых приходится иногда ждать неделями.

Мерц - об экономической политике ФРГ

Кроме прочего, кандидат ХДС в канцлеры Германии указал, что возглавляемое им правительство будет придерживаться "долгового тормоза" - принципа ограничения государственной задолженности, закрепленный в Основном законе ФРГ.

В то же время Фридрих Мерц подчеркнул, что он сам и глава сестринской для ХДС баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) едины во мнении, что в правительстве под руководством их блока "не будет продолжения красно-зеленой (проводимой Социал-демократической партией Германии и "зелеными". - Ред.) экономической политики".

Говоря об утратившем популярность среди избирателей министре экономики ФРГ Роберте Хабеке (Robert Habeck), Мерц заявил, что его экономическая политика "обеспечила" Германии "два года рецессии и последнее место в Европе". "Кто этого не признает, тот для нас не партнер по коалиции", - констатировал председатель ХДС.

Мерц - о канцлере ФРГ Шольце

О Свободной демократической партии (СвДП), вышедшей из состава "светофорной" коалиции, председатель ХДС сказал: "Действия СвДП мне непонятны до сегодняшнего дня. Я помню СвДП, которая была совсем не такой, как сегодняшняя".

Что касается действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), то о нем Фридрих Мерц отозвался крайне резко: "У нас были хорошие и не очень хорошие федеральные канцлеры, но Олаф Шольц - это самый низкий уровень за 75 лет существования Федеративной Республики Германия".