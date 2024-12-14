  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГермания

Мерц намерен отменить выдачу "пособий для граждан" украинцам

Александра Иванова
14 декабря 2024 г.

Если блок ХДС/ХСС - ныне оппозиционный - возглавит правительство ФРГ, пособия для украинцев заменят более скромными, но дадут им сразу право на работу, пообещал кандидат в канцлеры Фридрих Мерц.

https://p.dw.com/p/4o97V
Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, 9 декабря 2024 года
Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, 9 декабря 2024 годаФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Украинцы, которые, спасаясь от войны, прибывают в Германию, должны получать не "пособие для граждан" (Bürgergeld), а более скромные пособия, предусмотренные для просителей политического убежища. Об этом заявил в опубликованом в субботу, 14 декабря, интервью газете Rheinische Post  председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Мерц, который, судя по социологическим опросам, имеет серьезные шансы стать новым канцлером ФРГ по итогам выборов в бундестаг в феврале 2025 года, резко раскритиковал экономическую политику нынешнего правительства Германии и пообещал, что его партия в случае прихода к власти "сначала проведет детальный анализ финансового состояния, а затем тщательно проверит все расходы без исключения".

"Пособие для граждан" он назвал  "самой крупной, буквально взрывной статьей расходов". "Нам необходимо снова поставить систему с головы на ноги. Понятие Bürgergeld исчезнет. Мы планируем ввести новое базовое социальное пособие. Мы положим конец нелегальной миграции и таким образом сократим крупные расходы бюджета, - пообещал Мерц. - Вновь прибывающих беженцев из Украины мы переведем с "пособия для граждан" на пособия, предусмотренные законом о пособий для соискателей политического убежища. Вместе с этим мы сразу предоставим им разрешение на работу и ускорим процесс признания их профессиональных квалификаций".

Фридрих Мерц добавил, что, по его мнению, на практике язык гораздо легче выучить на работе, чем только на курсах, возможности для посещения которых приходится иногда ждать неделями.

Мерц - об экономической политике ФРГ

Кроме прочего, кандидат ХДС в канцлеры Германии указал, что возглавляемое им правительство будет придерживаться "долгового тормоза" - принципа ограничения государственной задолженности, закрепленный в Основном законе ФРГ.

В то же время Фридрих Мерц подчеркнул, что он сам и глава сестринской для ХДС баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) едины во мнении, что в правительстве под руководством их блока "не будет продолжения красно-зеленой (проводимой Социал-демократической партией Германии и "зелеными". - Ред.) экономической политики".

Говоря об утратившем популярность среди избирателей министре экономики ФРГ Роберте Хабеке (Robert Habeck), Мерц заявил, что его экономическая политика "обеспечила" Германии "два года рецессии и последнее место в Европе". "Кто этого не признает, тот для нас не партнер по коалиции", - констатировал председатель ХДС.

Мерц - о канцлере ФРГ Шольце

О Свободной демократической партии (СвДП), вышедшей из состава "светофорной" коалиции, председатель ХДС сказал: "Действия СвДП мне непонятны до сегодняшнего дня. Я помню СвДП, которая была совсем не такой, как сегодняшняя".

Что касается действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), то о нем Фридрих Мерц отозвался крайне резко: "У нас были хорошие и не очень хорошие федеральные канцлеры, но Олаф Шольц - это самый низкий уровень за 75 лет существования Федеративной Республики Германия".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Bundeskanzler Olaf Scholz

Почему распалась "светофорная коалиция" в Германии

Почему распалась "светофорная коалиция" в Германии

Канцлер Шольц уволил главу Минфина Линднера. Политические разногласия не удалось преодолеть после трех лет конфликтов между участниками коалиции, которые по многим вопросам придерживаются противоположных взглядов.
Политика8 ноября 2024 г.14 фото
external

"Партия канцлера" все больше сомневается в шансах Шольца на выборах

"Партия канцлера" все больше сомневается в шансах Шольца на выборах

В рядах немецких социал-демократов все громче звучат призывы заменить непопулярного Шольца на решительного министра обороны Писториуса, но это не значит, что Писториус станет канцлером.
Политика19 ноября 2024 г.03:31 мин.
Мерц и Шольц в бундестаге

Выборы в бундестаг и Украина: о чем спорят Шольц и Мерц

Выборы в бундестаг и Украина: о чем спорят Шольц и Мерц

Должна ли Германия продолжать поддерживать Украину, которая отражает российскую агрессию? Перед досрочными выборами в бундестаг немецкие политические партии разделились на два лагеря, но есть и третий.
Политика6 декабря 2024 г.
Показать еще