Глава Минфина ФРГ предложил урезать пособия украинцам

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) предложил дать новый правовой статус беженцам из Украины, чтобы снизить расходы на выплаты им социальных пособий Bürgergeld (гражданских пособий) и стимулировать их выход на рынок труда. Об этом глава Минфина ФРГ заявил в интервью журналу "WirtschaftsWoche", опубликованном в среду, 23 октября.

"Мы должны рассмотреть возможность предоставления отдельного правового статуса беженцам из Украины", который бы предполагал комбинацию "льгот для просителей убежища в сочетании с использованием Bürgergeld как политического инструмента на рынке труда", указал министр. Это значит, что украинцы по-прежнему смогут получать убежище без необходимости подавать заявление и проходить соответствующую процедуру, однако социальное пособие Bürgergeld не будет выплачиваться им автоматически.

Кроме того, глава Минфина намерен изменить принципы выплаты пособий. В частности, он предлагает компенсировать расходы на аренду жилья и коммунальные платежи не на основе фактических затрат, а по единой фиксированной ставке. "Тогда получатели пособий смогут сами решить, переедут ли они в квартиру меньших размеров и как они ее будут отапливать", - заметил Линднер. По его оценке, это позволит государству сэкономить "миллиарды евро".

Пособие Bürgergeld в Германии

Решением правительства ФРГ украинцы в Германии были приравнены ко всем прочим жителям страны, имеющим право на так называемые гражданские пособия. С 2024 года размер Bürgergeld составляет 563 евро. В домохозяйстве из двух взрослых пособие повысили с 451 евро до 506 евро на человека, к тому же в семьях с детьми до шести лет детям полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро. Дополнительно оплачиваются жилье и коммунальные услуги.

Кроме того, можно получить дотацию на курсы повышения квалификации. К тому же получатели Bürgergeld - такие же клиенты больничных касс, как и все остальные застрахованные, с той разницей, что взносы за них платит государство.

По данным немецких властей, Bürgergeld получают примерно 700 тысяч украинцев в Германии, в том числе около 480 тысяч - в трудоспособном возрасте.

Украинцы в Германии

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия приняла 1,14 млн украинских беженцев. Из них, по данным в Центральном реестре иностранцев, 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, почти 350 тысяч - несовершеннолетние. При этом, как сообщило в середине февраля 2024 года агентство AFP, около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ, к началу 2024 года больше не жили в Германии. Однако нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину и сколько переехали в другие страны.