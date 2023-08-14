Глава Минфина ФРГ: Украина защищает европейский порядок

Киев "и впредь может рассчитывать на поддержку Германии как на международном, так и на двустороннем уровне", подчеркнул Кристиан Линднер.

Украина "разделяет наши общие ценности и является частью Европы". Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner), посетивший с неанонсированным визитом Киев, на пресс-конференции с украинским коллегой Сергеем Марченко в понедельник, 14 августа.

"Она также защищает наши ценности, а вместе с ними и европейский порядок мира и свободы", - подчеркнул Линднер.

"Поэтому Украина и впредь может рассчитывать на поддержку Германии как на международном, так и на двустороннем уровне", - заявил министр, добавив, что на различные цели уже мобилизовано порядка 22 млрд евро.

Кристиан Линднер - о поставках крылатых ракет Taurus

Что касается дискуссии о предоставлении Берлином Киеву крылатых ракет Taurus большой дальности для защиты от России, то Линднер подчеркнул, что в данном случае действует обычная процедура. Германия будет консультироваться со своими союзниками о том, что необходимо и возможно, пояснил глава ведомства. "Поскольку я знаю, что многие с симпатией относятся к такой поддержке, - как и я сам, - я надеюсь на скорое, очень скорое прояснение этих вопросов", - процитировала Кристиана Линднера информационная служба Tagesschau.

Переговоры с министром обороны Украины

В ходе визита глава Минфина встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Андреем Шевченко. Линднер вместе с Шевченко посетил Стену памяти погибших защитников Украины и выставку трофейной российской бронетехники на Михайловской площади. Министр также побеседовал с украинскими военнослужащими, которые прошли обучение на пусковой установке IRIS-T, предоставленной ФРГ.

Премьер Украины: Реализуем пять совместных инвестиционных проектов

Кроме того, состоялись переговоры немецкого политика с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Глава кабмина поблагодарил правительство ФРГ за поддержку - "вооруженную, санкционную, финансовую". Украина получила от Германии более 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи, преимущественно в форме гранта, напомнил Шмыгаль.

"Благодарны за поддержку программы МВФ, за роль Германии в программе ЕС Ukraine Facility, за содействие евроинтеграции", - указал премьер-министр.

По его словам, стороны обсудили перспективы сотрудничества Украины с немецким госбанком развития KfW. "Реализуем пять совместных инвестиционных проектов на 247 млн евро, готовим еще три на 73 млн евро", - уточнил Денис Шмыгаль. В Киеве ожидают участия немецкого бизнеса в восстановлении, добавил он. Премьер считает, что необходимо усиливать санкции в отношении РФ и конфисковать российские активы, которые "будут главным источником финансирования восстановления".

Мэр Киева: Украина нуждается в системах ПВО и дальнобойном оружии

В ходе визита в столицу Украины министр финансов ФРГ также встретился и с мэром Киева Виталием Кличко. По словам Кличко, на встрече обсуждалась дальнейшая поддержка в борьбе против РФ.

Речь шла, в частности, о финансировании и помощи в поставках оружия, отметил градоначальник. "Я подчеркнул, что Украина остро нуждается в необходимом вооружении. Это и системы ПВО, и дальнобойное оружие. И мы рассчитываем на понимание ситуации нашими партнерами - что медлить нельзя", - отметил Кличко.

Первый визит Линднера в Украину

Глава Свободной демократической партии впервые посещает Украину с начала полномасштабного российского вооруженного вторжения в эту страну.

Линднер в начале поездки заявил, что проведет "очень предметный" диалог с украинскими официальными лицами о том, как министерство финансов Германии может поддержать Киев. "Мы - на стороне Украины, плечом к плечу" с ней, сказал политик журналистам. "Украина не должна проиграть эту войну", - уверен министр. Он прибыл в Киев на поезде.

До него украинскую столицу посещали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и целый ряд германских министров.

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