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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер
Министр финансов Германии Кристиан Линднер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Глава Минфина ФРГ заявил о миллиардах дефицита бюджета-2024

Даниил Сотников
25 мин. назад

Без сокращения ряда статей расходов дефицит федерального бюджета Германии в следующем году может составить от 14 до 18 млрд евро, предупредил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) предупредил о необходимости сокращения расходов федерального бюджета страны в 2024 году, чтобы избежать дефицита. Об этом Линднер заявил в интервью изданию Rheinische Post в субботу, 8 апреля.

"По состоянию на данный момент в будущем году у нас будет дефицит в размере от 14 до 18 миллиардов евро при доходах в 424 миллиардов евро", - спрогнозировал министр. Он подчеркнул, что для закрытия этой "финансовой бреши" придется отказаться от некоторых расходов. "Мы будем обсуждать каждую отдельную статью расходов федерального бюджета с точки зрения ее обоснованности и размера", - добавил Линднер.

Если при этом будет решено прибегнуть к дополнительным расходам, например, в сфере обороны или образования, то "в других местах придется сокращать еще больше", предупредил он. При этом Линднер выступил против равномерного сокращения всех расходов. "Я против метода газонокосилки", - заявил он. Повышение налогов или "уловки" с увеличением госдолга также не сработают, считает Линднер. "Политики должны снова научиться обходиться деньгами, которые генерируют граждане", - призвал министр.

Споры о бюджете ФРГ на 2024 год

Из-за споров внутри правящей коалиции ФРГ ключевые цифры бюджета на следующий год до сих пор не были определены, как это обычно бывает, отмечает агентство dpa. Проект должен быть одобрен кабинетом министров 21 июня - после налоговой оценки за май. Затем бундестаг должен принять решение о бюджете в начале декабря, пишет агентство. 

"Хорошо, что теперь министр готов все обсудить с открытым финалом. Приоритетом должны стать наши дети и социальная защита климата", - сказал dpa замглавы фракции "зеленых" в бундестаге Андреас Аудреч (Andreas Audretsch).

Дефицит государственного бюджета Германии в текущем году составит 4,5 процента ВВП, писал в декабре журнал Der Spiegel со ссылкой на документ, подготовленный министерством финансов ФРГ. Тогда ожидалось, что в 2024 году дефицит бюджета снизится до 2 процентов, а в последующие два года - до 1,5 процента. 

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