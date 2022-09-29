Правительство ФРГ согласовало помощь населению на 200 млрд

Германское правительство представило план по стабилизации цен. На него будет выделено 200 млрд евро. Программа помощи предполагает ограничение цен на газ и отказ от запланированной газовой наценки.

Правительство Германии намерено смягчить для потребителей резкое подорожание электроэнергии с помощью "защитного механизма", на реализацию которого будут выделены 200 миллиардов евро. Об этом в четверг, 29 сентября, на совместной пресс-конференции в Берлине объявили канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner). Правительство отказалось от введения запланированной ранее наценки на газ, решив вместо этого оказывать компаниям прямую поддержку.

"Двойной удар"

Канцлер Шольц, выступавший из-за карантина по видеосвязи, подчеркнул, что Россия использует газ в качестве политического оружия. Две меры по противодействию этому - запланированную государственную государственную программу поддержки населения и ограничение цен на газ - он назвал "двойным ударом". По словам Шольца, цены на энергоносители должны быть снижены быстро и ощутимо для всех.

"Ситуация остается критической"

Министр экономики Роберт Хабек указал, что новый защитный механизм, который будет действовать до весны 2024 года, поможет избежать еще больших кризисов. Вице-канцлер охарактеризовал пакет мер как "большой и важный шаг". Отмена наценки на газ, по его словам, позволит уменьшить бюрократию. "Мы все еще находимся в критической ситуации", - добавил Хабек, говоря о безопасности поставок. Он подчеркнул, что необходимо экономить больше электроэнергии, в том числе и в частных домах.

Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что сейчас ведется "энергетическая война за процветание и свободу". По его заявлению, ситуация еще более усугубилась после утечек в трубопроводах "Северный поток" и есть угроза уничтожения многого из того, что люди создавали десятилетиями. "Мы не можем с этим смириться и будем защищаться", - заверил Линднер, подчеркнув, что новая программа правительства Германии - это "предельно ясный ответ Путину".

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