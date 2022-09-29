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Министр экономики Роберт Хабек, канцлер Германии Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер
Правительство Германии представляет планы по борьбе с энергокризисомФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Правительство ФРГ согласовало помощь населению на 200 млрд

Евгений Жуков
48 мин. назад

Германское правительство представило план по стабилизации цен. На него будет выделено 200 млрд евро. Программа помощи предполагает ограничение цен на газ и отказ от запланированной газовой наценки.

https://www.dw.com/ru/pravitelstvo-frg-zamenit-nacenku-na-gaz-zasitnym-mehanizmom-na-200-mlrd-evro/a-63285403

Правительство Германии намерено смягчить для потребителей резкое подорожание электроэнергии с помощью "защитного механизма", на реализацию которого будут выделены 200 миллиардов евро. Об этом в четверг, 29 сентября, на совместной пресс-конференции в Берлине объявили канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner). Правительство отказалось от введения запланированной ранее наценки на газ, решив вместо этого оказывать компаниям прямую поддержку.

"Двойной удар"

Канцлер Шольц, выступавший из-за карантина по видеосвязи, подчеркнул, что Россия использует газ в качестве политического оружия. Две меры по противодействию этому - запланированную государственную государственную программу поддержки населения и ограничение цен на газ - он назвал "двойным ударом". По словам Шольца, цены на энергоносители должны быть снижены быстро и ощутимо для всех.

"Ситуация остается критической"

Министр экономики Роберт Хабек указал, что новый защитный механизм, который будет действовать до весны 2024 года, поможет избежать еще больших кризисов. Вице-канцлер охарактеризовал пакет мер как "большой и важный шаг". Отмена наценки на газ, по его словам, позволит уменьшить бюрократию. "Мы все еще находимся в критической ситуации", - добавил Хабек, говоря о безопасности поставок. Он подчеркнул, что необходимо экономить больше электроэнергии, в том числе и в частных домах.

Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что сейчас ведется "энергетическая война за процветание и свободу". По его заявлению, ситуация еще более усугубилась после утечек в трубопроводах "Северный поток" и есть угроза уничтожения многого из того, что люди создавали десятилетиями. "Мы не можем с этим смириться и будем защищаться", - заверил Линднер, подчеркнув, что новая программа правительства Германии - это "предельно ясный ответ Путину".

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Министр экономики Роберт Хабек, канцлер Германии Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер

Правительство ФРГ согласовало помощь населению на 200 млрд

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