МИД ФРГ отверг идею ХСС о депортации безработных украинцев

Правительство Германии отвергает идею депортации нетрудоустроенных украинцев, заявил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ в понедельник, 24 июня, реагируя на соответствующее требование главы земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александера Добриндта (Alexander Dobrindt).

Накануне Добриндт в интервью газете Bild am Sonntag призвал отправлять военных беженцев обратно в Украину, если они не согласятся работать в Германии. "Сейчас, более чем через два года после начала войны должен действовать принцип: трудоустройство в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины", - приводит его слова газета.

"Мы видим, что российские вооруженные силы проводят свои атаки по всей территории Украины в рамках своей агрессивной войны в нарушение международного права", - сказал представитель германского МИДа, добавив, что российские атаки направлены, в частности, против энергоснабжения и других объектов гражданской инфраструктуры. "Поэтому я не знаю, где сейчас в Украине может быть безопасное место", - подчеркнул он.

ХСС переживает за большие расходы налогоплательщиков

Оппозиционный политик Добриндт также раскритиковал, что за счет денег налогоплательщиков слишком много людей в Германии получают социальную помощь. "Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для искателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве. Должно быть предложение в виде работы, и это должно быть частью услуги по интеграции", - указал Добриндт.

Идеи оппозиционера вызвали острую критику со стороны представителей правительственной коалиции - социал-демократов и "зеленых". Так, заместитель председателя фракции СДПГ в бундестаге Дирк Визе (Dirk Wiese) заявил в интервью Bild, что ХСС предлагает отправить украинских женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих отцов на фронте, в опасный регион, учитывая, что российские войска продолжают бомбить цели по всей Украине. ХСС должен стыдиться таких требований и "раз и навсегда убрать из своего названия букву "Х", что означает "христианский", - добавил Визе.

По словам сопредседателя партии "Союз-90"/"зеленые" Омида Нурипура (Omid Nouripur), утверждения об украинцах, приезжающих в Германию ради получения социальной помощи, не соответствуют действительности и искажают "ужас войны Путина". Он также отверг предложения политиков от консервативного блока ХДС/ХСС не выдавать украинцам сразу гражданские пособия (Bürgergeld), а применять к ним процедуру, общую для всех просителей убежища, что означает меньшую финансовую поддержку. "Конечно, мы должны помогать украинцам находить работу быстрее. Но новые юридические препятствия, такие как предлагает ХДС/ХСС, не помогут в этом, а только навредят".

Урезать пособия неработающим украинцам в ФРГ призывали и раньше

Размер социального пособия для украинских беженцев в Германии следует привязать к их готовности трудоустроиться. Эту позицию Немецкого союза городов и общин (НСГО) выразил его глава Андре Бергхеггер (Andre Berghegger) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung 24 февраля, во вторую годовщину войны РФ против Украины.

Бергхеггер призвал предлагать украинским беженцам вакансии. Тем же, кто без уважительной причины откажется от выхода на работу, нужно сокращать пособия, считают в НСГО: "Тот, кто может исполнять приемлемую работу, должен на нее соглашаться. Тот, кто этого не делает, будет получать от государства меньше денег".

Украинские беженцы в Германии

По данным МВД ФРГ, в настоящее время в Германии проживают 1,17 млн беженцев из Украины, из них - около 260 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подавляющее большинство беженцев из Украины составляют женщины и дети. По сведениям министерства труда Германии, в стране сейчас работают на постоянной основе 185 тысяч украинцев, еще 47 тысяч заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs).

Министры внутренних дел стран ЕС 13 июня продлили защитный статус для украинцев еще на один год - до марта 2026 года. Беженцы из Украины, подвергшейся нападению России, не должны ходатайствовать о предоставлении им убежища в ФРГ. Они сразу же получают права на гражданское пособие и трудоустройство.

Пособие Bürgergeld в Германии

Решением правительства ФРГ украинцы в Германии были приравнены ко всем прочим жителям Германии, имеющими право на "деньги для граждан". С 2024 года размер Bürgergeld составляет 563 евро в месяц. В домохозяйстве из двух взрослых пособие повысили с 451 евро до 506 евро на человека в месяц, к тому же в семьях с детьми до 6 лет детям полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро. Дополнительно оплачиваются жилье и коммунальные услуги.

По данным немецких властей, Bürgergeld получают примерно 700 тысяч украинцев в Германии, в том числе около 480 тысяч - в трудоспособном возрасте.