Берлин назвал статью Маска попыткой повлиять на выборы в ФРГ

Статья Илона Маска в поддержку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии”, опубликованная в газете Welt am Sonntag - "попытка повлиять на выборы в ФРГ", заявила представитель федерального правительства.

Статья американского миллиардера Илона Маска в поддержку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии”, опубликованная 28 декабря в немецкой газете Welt am Sonntag, является "попыткой повлиять на выборы в бундестаг", которые назначены на февраль. Об этом в понедельник, 30 декабря, заявила на пресс-конференции в Берлине представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн (Christiane Hoffmann).

Она подчеркнула, что Маск в своей статье и в соцсети X призывает голосовать за партию, которая получила от Федерального ведомства по охране конституции (BfV) статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях". Хоффманн также добавила, что Маск имеет право выражать свое мнение, и это право "распространяется и на величайшую глупость".

Отвечая на вопрос о том, как к статье американского миллиардера относится канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), представитель правительства сказала, что он не комментирует редакционную политику СМИ.

О чем написал Маск в статье для Die Welt?

В своей колонке Илон Маск выразил мнение, что немецкая экономика "погрязла в бюрократии и душащих правилах". Он ракритиковал миграционную и энергетическую политику властей ФРГ и дал понять, что считает обещания АдГ ответом на все перечисляемые проблемы. "Германия находится на критическом этапе - ее будущее балансирует на грани экономического и культурного коллапса", - уверен миллиардер.

На сайте Die Welt колонка Маска была опубликована вместе с комментарием главного редактора газеты Яна Филиппа Бургарда (Jan Philipp Burgard), в котором утверждается, что "диагноз Маска верен", но его подход, согласно которому якобы только АдГ может спасти Германию, "фатально ошибочен". В знак протеста против публикации колонки заявление об увольнении из газеты подала глава отдела мнений издания Ева Мари Когель (Eva Marie Kogel).

По данным журнала Der Spiegel , на редакционном совете Die Welt в пятницу против публикации статьи Маска высказались сразу несколько ведущих журналистов. Журнал пишет, что "публикацию колонки, судя по всему, организовал Матиас Дёпфнер (Mathias Döpfner), глава издательства Axel Springer, которое издает Die Welt".

Колонку миллиардера раскритиковали в ФРГ

Глава консервативного Христанско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) назвал колонку Маска "агрессивным и самонадеянным предвыборным воззванием". "Я не могу припомнить сопоставимый случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны в истории западных демократий, - продолжил Мерц. - Давайте представим на минуту вполне оправданную реакцию американцев на столь же одностороннюю статью известного немецкого предпринимателя в The New York Times в пользу избрания аутсайдера американской президентской избирательной кампании".

К критике присоединились и другие немецкие политики. "Нашей демократии вредит, когда господин Маск, китайское государство или московские фабрики троллей подтачивают наш демократический дискурс (...) Наша задача как демократических сил - остановить это", - заявил глава предвыборного штаба партии "зеленых" Андреас Аудреч (Andreas Audretsch). А сопредседательница СДПГ Заския Эскен (Saskia Esken) сказала агентству Reuters: "Любой, кто пытается повлиять на наши выборы извне, любой, кто поддерживает такую антидемократическую и антигуманную партию, как АдГ (...) должен рассчитывать на наше жесткое сопротивление".

Ранее Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X неоднократно высказывался в поддержку "Альтернативы для Германии", критиковал политику правительства ФРГ и лично Олафа Шольца.