Илон Маск вновь вмешался в предвыборную кампанию в Германии

Немецкая газета Welt am Sonntag опубликовала колонку Илона Маска с поддержкой "Альтернативы для Германии". Одна из редакторов издания объявила об увольнении в знак протеста.

Немецкая газета Welt am Sonntag опубликовала в субботу, 28 декабря, колонку Илона Маска, где тот высказался в поддержку партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В знак протеста глава отдела мнений издания Ева Мари Когель (Eva Marie Kogel) объявила об увольнении.

"Мне всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Die Wel и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера после его печати я подала заявление об увольнении", - написала Когель в соцсети X.

Статья Маска в Welt am Sonntag

На сайте Die Welt колонка Маска опубликована вместе с комментарием главного редактора газеты Яна Филиппа Бургарда (Jan Philipp Burgard). "Это текст, который призывает возражать", - написано во введении.

Маск пишет, что имеет право говорить о политике ФРГ "как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии". Миллиардер считает, что немецкая экономика "погрязла в бюрократии и душащих правилах". Он критикует миграционную и энергетическую политику властей ФРГ и считает обещания АдГ ответом на все перечисляемые проблемы. "Германия находится на критическом этапе – ее будущее балансирует на грани экономического и культурного коллапса", - уверен Маск.

"Представление об АдГ как о правых экстремистах явно ложно, учитывая, что у лидера партии Алисы Вайдель однополая партнерша из Шри-Ланки! Разве вам это напоминает Гитлера? Прекратите!" - пишет Маск.

Комментарий главреда Die Welt

В комментарии Бургарда сказано, что "Маск прав, когда видит нашу страну в экономическом и культурном кризисе". "Неудачная миграционная, энергетическая и социальная политика эпохи Меркель и "светофорной" коалиции поставили под угрозу наше процветание. Диагноз Маска верен, но его терапевтический подход, что только АдГ может спасти Германию, фатально ошибочен", - комментирует главред Die Welt.

Он напоминает, что АдГ планирует вывести Германию из Евросоюза, что стало бы "катастрофой для Германии как страны-экспортера, так как более половины всего немецкого экспорта идет на внутренний европейский рынок". Бургард пишет, что АдГ - это не только Алиса Вайдель (Alice Weidel), но и другие более радикальные политики. В нескольких федеральных землях молодежные организации партии признаны судом правоэкстремистскими. "Даже гений может ошибаться", - резюмирует Бургард.

Сопротивление статье Маска в Die Welt

Сама газета Die Welt также опубликовала на сайте текст главы отдела "Общественное и социальное" Франциски Циммерер (Franziska Zimmerer) под заголовком "Почему я бы не напечатала эту статью". "Многие коллеги выступали против публикации, в том числе и я", - призналась журналистка. Она назвала статью Маска "предвыборным воззванием за АдГ". "Он использует Welt как платформу и тем самым выставляет на посмешище всех журналистов, которых и так высмеивает каждый день: устаревшие СМИ, которые подпрыгивают, когда этого хочет самый богатый человек в мире", - пишет Циммерер.

По данным журнала Der Spiegel , на редакционном совете Die Welt в пятницу против публикации статьи Маска высказались сразу несколько ведущих журналистов. Журнал пишет, что "гостевую статью, судя по всему, подстроил Матиас Дёпфнер (Mathias Döpfner), глава издательства Axel Springer, которое издает Die Wel". "Говорят, что незадолго до Рождества он попросил Маска разместить пост на платформе X о том, что "только АдГ может спасти Германию", - пишет Der Spiegel.

Портал Medieninsider подтверждает, что часть редакции Die Welt выступила против публикации статьи Маска, назвав ее "предвыборной рекламой, замаскированной под гостевую статью". Medieninsider пишет, что еще в прошлом году часть журналистов сформировала комитет для защиты независимости издания, когда после утечки одной из смс Матиаса Дёпфнера выяснилось, что тот хотел поддержать Свободную демократическую партию Германии (СвДП) с помощью газеты BILD, также входящей в медиахолдинг Axel Springer.