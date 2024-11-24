Маск и Трамп: "карикатура на тему коррупции"?

О неожиданно возникшей дружбе между вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском вот уже две недели пишут СМИ по всему миру. Оба теперь "не разлей вода": только в последние дни их видели во Флориде, на турнире по смешанным единоборствам в Нью-Йорке и на борту самолета за поеданием заказа из McDonald's.

То, что поначалу казалось странным союзом, превратилось для Маска в настоящую карьерную лестницу. Еще до выборов Трамп объявил, что назначит родившегося в Южной Африке предпринимателя, ныне - самого богатого человека планеты, руководить комиссией по резкому сокращению государственных расходов. На прошлой неделе Трамп сообщил, что новое агентство будет называться Департаментом правительственной эффективности (DOGE).

Чем будет заниматься Маск на новой должности?

Так как это новая структура, то пока никто не знает, какими полномочиями она будет обладать. Скорее всего, это будет небольшая консультативная группа, действующая вне государственных структур, но имеющая большое влияние и громогласного представителя в лице самого Маска.

Цель Департамента - сократить федеральный бюджет США, который в 2024 финансовом году составит около 6,8 триллиона долларов, на 2 триллиона долларов. Это амбициозный план, нацеленный на сокращение бюрократии, избыточных регуляций и необоснованных расходов.

Хотя Маск известен умением снижать расходы в своих компаниях, сокращение госбюджета станет для него серьезным вызовом. Проект должен завершиться к июлю 2026 года. Дональд Мойнихэн, профессор общественной политики в Университете Мичигана, считает, что Маск "не имеет реального опыта работы с государством, если не считать судебных исков против госорганов и распространения теорий заговора". В интервью DW он отметил, что правительство США действительно нуждается в модернизации, но "единственное, о чем пока говорил Маск, - это сокращение затрат и наказание несогласных".

Каковы бы ни были новые полномочия Маска, значительные сокращения бюджета требуют одобрения Конгресса США Фото: J. Scott Applewhite/AP/dpa/picture alliance

SpaceX и конфликт интересов

Маск уже управляет шестью своими компаниями, прежде всего - Tesla, SpaceX и социальной платформой X. Его новая должность создает массу конфликтов интересов, особенно если учесть, что несколько его компаний получают государственные субсидии или федеральные контракты, что делает их правительственными подрядчиками. Кроме того эти компании разрабатывают и применяют новейшие технологии, которые отчасти раздвигают границы действующих норм и регуляций.

"Я не могу вспомнить другой ситуации, когда бы человек с такими очевидными конфликтами интересов должен был давать советы по сокращению госбюджета и персонала, которые непосредственно влияют на его собственный бизнес, - говорит Мойнихэн. - Это какая-то карикатура на тему коррупции".

За последние годы SpaceX получила от NASA и Пентагона миллиарды долларов на запуск спутников, обслуживание Международной космической станции и использование сети Starlink. За последнее десятилетие суммы выплат по этим контрактам составили более 15 миллиардов долларов, как сообщает The New York Times. Только за прошлый год компании Маска заключили 100 различных соглашений с 17 федеральными агентствами на общую сумму в 3 миллиарда долларов.

Как Трамп может помочь Tesla

У Маска уже есть история конфликтов с федеральными агентствами и регуляторами. Расследование, проведенное Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), в 2018 году привело к обвинениям предпринимателя в мошенничестве с ценными бумагами, в результате чего Маск оставил пост председателя компании Tesla.

Этот принадлежащий Маску автопроизводитель получает крупные налоговые льготы и стимулы от ряда американских штатов. На федеральном уровне компания имеет небольшой контракт на поставку автомобилей. Теперь Маск может убедить Трампа сохранить налоговые льготы для электромобилей, что поддержит продажи, или повысить пошлины на продукцию конкурентов, производящих машины за границей. Он также может повлиять на тех регуляторов, которые стремятся ужесточить контроль за системой автономного вождения в машинах Tesla, или на тех, кто устанавливает нормы выбросов для автомобилей.

У других компаний Маска, таких как xAI, The Boring Co, Neuralink и X, нет правительственных контрактов, но и они могут получать выгоду от близости их владельца к Трампу. Она может способствовать более свободному развитию искусственного интеллекта, помогать смягчать различные нормативные акты или помочь запретить деятельность неугодных конкурентов, например TikTok.

Маск может получить полномочия регулировать деятельность федеральных органов, имеющих влияние на работу его компаний, например, SpaceX Фото: SpaceX/AP/dpa/picture alliance

Дружба Трампа и Маска может быстро закончиться?

Трамп - не первый президент, стремящийся сократить госрасходы или привлечь экспертов по эффективному управлению. Беспрецедентно то, что он делает это, опираясь на личные связи, а также открывающиеся возможности для получения личной выгоды.

Трамп осторожен в формулировках, заявляя, что Маск не станет официальной частью исполнительной ветви власти и будет "давать советы и рекомендации извне кабинета, сотрудничая с Белым домом и Управлением по вопросам бюджета". Это важная оговорка, поскольку федеральный закон запрещает участвовать в государственных делах, в которых у человека может быть собственный финансовый интерес.

Кроме того, самая непредсказуемая часть всего этого проекта - это сам Трамп. У него имеется длинный список первоначальных фаворитов, от которых он затем внезапно отворачивался. Когда-нибудь возможность уволить самого богатого человека в мире может оказаться для эго Трампа слишком соблазнительной. Эти две яркие личности любят находиться в центре внимания, но Трамп "не выносит, когда его затмевают", напоминает политолог Мойнихэн.