Немецкие политики критикуют статью Маска об АдГ

Лидеры ведущих партий ФРГ раскритиковали Илона Маска за статью в Welt am Sonntag c поддержкой "Альтернативы для Германии". Сама партия уже сделала агитационные постеры из цитат миллиардера.

Представители крупнейших партий ФРГ раскритиковали в воскресенье, 29 декабря, опубликованную накануне в газете Welt am Sonntag колонку американского миллиардера Илона Маска, где тот поддержал правопопулистскую "Альтернативу для Германии"(АдГ).

Критика со стороны основных партий

Сопредседательница СДПГ Заския Эскен (Saskia Esken) сказала агентству Reuters, что "наша демократия сильна, и ее нельзя купить". "Любой, кто пытается повлиять на наши выборы извне, любой, кто поддерживает такую антидемократическую и антигуманную партию, как АдГ, независимо от того, организовано ли это влияние государством из России или через концентрированную финансовую и медийную власть Илона Маска и его друзей-миллиардеров в совете директоров издательства Springer, тот должен рассчитывать на наше жесткое сопротивление", - добавила она.

"Предвыборное воззвание Илона Маска является агрессивным и самонадеянным", - сказал медиагруппе Funke председатель Христианско-демократического союза (ХДС), лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Я не могу припомнить сопоставимый случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны в истории западных демократий, - продолжил Мерц. - Давайте представим на минуту вполне оправданную реакцию американцев на столь же одностороннюю статью известного немецкого предпринимателя в The New York Times в пользу избрания аутсайдера американской президентской избирательной кампании".

"Нашей демократии вредит, когда господин Маск, китайское государство или московские фабрики троллей подтачивают наш демократический дискурс. Потому это так и нравится правым экстремистам из АдГ. Наша задача как демократических сил - остановить это", - написал в соцсети Х глава предвыборного штаба партии "Союз-90"/"зеленые" Андреас Аудреч (Andreas Audretsch).

Другие голоса за и против статьи Маска

"Предвыборная реклама правой экстремистской партии, оформленная как журналистика. Лестное дистанцирование, которое вовсе не является таковым. Игнорирование внутренней редакционной критики. Все это невероятно", - цитирует Reuters заявление главы Союза журналистов Германии Мики Бойстера (Mika Beuster).

Более сдержанную оценку дала экономист Вероника Гримм (Veronika Grimm) - член "совета мудрецов" при правительстве Германии. Она назвала развернувшуюся дискуссию "на самом деле хорошей, потому что очень важно, чтобы мы все сейчас занялись политикой". "Нет смысла подавлять дискуссии об АдГ и ее темах. Ее необходимо вести. И этим также можно управлять", - сказала Гримм.

Сама АдГ ожидаемо позитивно восприняла колонку Маска и уже сделала агитационные постеры с цитатами из статьи. Один из них миллиардер разместил у себя в X, по ошибке назвав немецкую газету Weld, а не Welt.





О чем написал Маск в статье для Die Welt?

В колонке для Die Welt Маск пишет, что немецкая экономика "погрязла в бюрократии и душащих правилах". Он критикует миграционную и энергетическую политику властей ФРГ и считает обещания АдГ ответом на все перечисляемые проблемы. "Германия находится на критическом этапе - ее будущее балансирует на грани экономического и культурного коллапса", - уверен миллиардер.

На сайте Die Welt колонка Маска была опубликована вместе с комментарием главного редактора газеты Яна Филиппа Бургарда (Jan Philipp Burgard). "Это текст, который призывает возражать", - было написано во введении. "Диагноз Маска верен, но его терапевтический подход, что только АдГ может спасти Германию, фатально ошибочен", - комментировал главред.

На сайте издания также появилась колонка главы отдела "Общественное и социальное" Франциски Циммерер (Franziska Zimmerer). Та рассказала о статье Маска и о том, что "многие коллеги выступали против публикации, в том числе и я". Глава отдела мнений Die Welt Ева Мари Когель (Eva Marie Kogel) объявила об увольнении в знак протеста. Журнал Der Spiegel сообщил, что публикацию колонки Маска "подстроил" глава издательства Axel Springer Матиас Дёпфнер (Mathias Döpfner).