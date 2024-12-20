  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГермания

Немецкие политики отреагировали на слова Маска об АдГ

Олег Соколенко
20 декабря 2024 г.

Слова Илона Маска о том, что якобы "только АдГ может спасти Германию" - "неправильные" и "не являются хорошим политическим советом", заявил канцлер Олаф Шольц. Другие немецкие политики тоже прокомментировали твит Маска.

https://p.dw.com/p/4oR5R
Американский миллиардер Илон Маск (фото из архива)
Илон Маск ранее уже высказывался по поводу политики в ФРГФото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск в пятницу, 20 декабря, написал в принадлежащей ему соцсети X, что якобы "только АдГ может спасти Германию". Такая поддержка правопопулисткой партии "Альтернатива для Германии" вызвала критику со стороны немецких политиков.

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в тот же день, отвечая на вопрос о высказывании Маска на пресс-конференции в Берлине, заявил: "Свобода слова распространяется и на мультимиллиардеров, но она также означает, что вам разрешено говорить вещи, которые не являются правильными и не являются хорошим политическим советом".

Заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), в свою очередь, отметила, что американский бизнесмен не впервые комментирует в X германскую политику. "Мы принимаем это к сведению, мы не классифицируем это, мы не осуждаем это", - сказала она.

Реакция других немецких политиков на твит Маска

"Я был немного удивлен, потому что обычно мы слышим, что Илон Маск - одаренный вундеркинд, но когда я слышу такие комментарии, то вынужден усомниться в этом", - заявил 20 декабря представитель ХДС Александер Тром (Alexander Throm). "Изменить что-то могут лишь те, кто управляет страной. А партия АдГ не будет ей управлять. Потому что ни одна другая партия не сформирует с ней правительство", - уверен Тром.

Клара Бюнгер (Clara Bünger) из Левой партии сказала DW, что считает комментарии Маска "вмешательством" в политику ФРГ. Однако при этом она выразила мнение, что американский миллиардер "по-прежнему не имеет влияния на какие-либо политические процессы и не знает, как проходят политические дискуссии в Германии".

А представитель зеленых Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) назвал АдГ "бандой фашистов, которые не только были куплены Путиным, но теперь еще и поддерживаются мультимиллиардером, превратившимся в правого экстремиста".

Кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) ответила Маску на его твит: "Да! Вы совершенно правы". Позже она опубликовала адресованное американскому бизнесмену 30-секундное видео, в котором она желает ему и американскому народу "счастливого Рождества".

Илон Маск ранее уже критиковал власти ФРГ

В ноябре Илон Маск в X назвал Олафа Шольца "глупцом" и выразил уверенность, что в результате следующих парламентских выборов он будет смещен с поста канцлера ФРГ. Таким образом миллиардер прокомментировал правительственный кризис в Германии.

Это не первый случай, когда Маск пренебрежительно высказывается о немецком правительстве. Прежде он уже критиковал кабмин ФРГ за "безумную", по его мнению, политику в отношении беженцев. В поддержку АдГ американский бизнесмен также ранее уже высказывался.

Трамп назначил Маска главой новой комиссии

Маск поддержал деньгами и авторитетом избирательную кампанию Дональда Трампа. Выиграв выборы президента США в ноябре, республиканец объявил, что назначит Маска главой новой комиссии по эффективности правительства. Эта комиссия не войдет в структуру американской администрации, но будет взаимодействовать с Белым домом.

Также в ноябре, по данным СМИ, Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Twitter начал удалять бесплатно присвоенные верификационные галочки. Теперь такие значки будут лишь у платных подписчиков соцсети. Зачем Илону Маску такое нововведение - в карикатуре DW.

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не дает миру забыть о себе. Покупка сети микроблогов Twitter, возвращение туда экс-президента США Трампа, система Starlink для Украины - вокруг Маска всегда много событий.
Цифровые технологии23 ноября 2022 г.11 фото
external

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)

Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
Политика11 октября 2021 г.02:10 мин.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск на предвыборном митинге Трампа, 5 октября 2024 года

Как миллиардер Илон Маск влияет на большую политику

Как миллиардер Илон Маск влияет на большую политику

Самый богатый человек планеты Илон Маск давно не ограничивается бизнесом. Он участвует в предвыборной кампании Трампа, вкладывая в нее миллионы. По данным СМИ, Маск общался и с Путиным.
Политика2 ноября 2024 г.
Показать еще