Немецкие политики отреагировали на слова Маска об АдГ

Слова Илона Маска о том, что якобы "только АдГ может спасти Германию" - "неправильные" и "не являются хорошим политическим советом", заявил канцлер Олаф Шольц. Другие немецкие политики тоже прокомментировали твит Маска.

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск в пятницу, 20 декабря, написал в принадлежащей ему соцсети X, что якобы "только АдГ может спасти Германию". Такая поддержка правопопулисткой партии "Альтернатива для Германии" вызвала критику со стороны немецких политиков.

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в тот же день, отвечая на вопрос о высказывании Маска на пресс-конференции в Берлине, заявил: "Свобода слова распространяется и на мультимиллиардеров, но она также означает, что вам разрешено говорить вещи, которые не являются правильными и не являются хорошим политическим советом".

Заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), в свою очередь, отметила, что американский бизнесмен не впервые комментирует в X германскую политику. "Мы принимаем это к сведению, мы не классифицируем это, мы не осуждаем это", - сказала она.

Реакция других немецких политиков на твит Маска

"Я был немного удивлен, потому что обычно мы слышим, что Илон Маск - одаренный вундеркинд, но когда я слышу такие комментарии, то вынужден усомниться в этом", - заявил 20 декабря представитель ХДС Александер Тром (Alexander Throm). "Изменить что-то могут лишь те, кто управляет страной. А партия АдГ не будет ей управлять. Потому что ни одна другая партия не сформирует с ней правительство", - уверен Тром.

Клара Бюнгер (Clara Bünger) из Левой партии сказала DW, что считает комментарии Маска "вмешательством" в политику ФРГ. Однако при этом она выразила мнение, что американский миллиардер "по-прежнему не имеет влияния на какие-либо политические процессы и не знает, как проходят политические дискуссии в Германии".

А представитель зеленых Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) назвал АдГ "бандой фашистов, которые не только были куплены Путиным, но теперь еще и поддерживаются мультимиллиардером, превратившимся в правого экстремиста".

Кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) ответила Маску на его твит: "Да! Вы совершенно правы". Позже она опубликовала адресованное американскому бизнесмену 30-секундное видео, в котором она желает ему и американскому народу "счастливого Рождества".

Илон Маск ранее уже критиковал власти ФРГ

В ноябре Илон Маск в X назвал Олафа Шольца "глупцом" и выразил уверенность, что в результате следующих парламентских выборов он будет смещен с поста канцлера ФРГ. Таким образом миллиардер прокомментировал правительственный кризис в Германии.

Это не первый случай, когда Маск пренебрежительно высказывается о немецком правительстве. Прежде он уже критиковал кабмин ФРГ за "безумную", по его мнению, политику в отношении беженцев. В поддержку АдГ американский бизнесмен также ранее уже высказывался.

Трамп назначил Маска главой новой комиссии

Маск поддержал деньгами и авторитетом избирательную кампанию Дональда Трампа. Выиграв выборы президента США в ноябре, республиканец объявил, что назначит Маска главой новой комиссии по эффективности правительства. Эта комиссия не войдет в структуру американской администрации, но будет взаимодействовать с Белым домом.

Также в ноябре, по данным СМИ, Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.