В ФРГ левые определились с лидерами списка на выборах

На досрочных выборах в бундестаг партийный список левых возглавлят лидеры партии Ян ван Акен и Хайди Райхиннек. Нынешние времена требуют присутствия в Германии сильных левых, подчеркнули они.

Партийный список Левой партии на предстоящих досрочных выборах в бундестаг возглавят ее лидеры Ян ван Акен (Jan van Aken) и Хайди Райхиннек (Heidi Reichinnek). Левая партия объявила о принятом решении в Доме имени Карла Либкнехта в Берлине в воскресенье, 10 ноября. Ван Акен с октября является сопредседателем Левой партии, а Райхиннек - сопредседателем группы "Левые" в бундестаге.

"Нынешние времена требуют присутствия в Германии левых, сильных левых, - заявил ван Акен. - В предстоящей предвыборной кампании речь пойдет лишь об одном - "мы внизу против тех, кто там наверху". Со своей стороны Райхиннек поблагодарила за оказанное ей доверие и пообещала в любом случае оправдать его.

Развал правящей коалиции в Германии

Правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых", распалась 6 ноября после увольнения министра финансов ФРГ - председателя СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner).

Партнеров по коалиции уже давно разделяют глубокие противоречия по вопросам экономической, финансовой и социальной политики, из-за которых они никак не могут согласовать бюджет Германии на предстоящий 2025 год.

Конфликт между ними вспыхнул с новой силой в конце прошлой недели, когда достоянием гласности стало письмо Линднера канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) с требованием кардинального изменения экономической, финансовой и социальной политики Германии. Это послание было встречено резкой критикой со стороны СДПГ и "зеленых", обвинивших свободных демократов в нежелании сообща искать решение проблем, стоящих перед страной, и стремлении найти повод для разрыва коалиции.