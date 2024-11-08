Шольц готов обсудить дату досрочных выборов в бундестаг

По словам канцлера ФРГ, необходимо спокойно договориться о дате выборов после выхода из правящей коалиции СвДП. Лидер оппозиции Мерц предложил провести выборы за день до инаугурации Трампа.

После раскола правительственной коалиции в Германии канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил готовность к компромиссному решению о дате проведения досрочных выборов в бундестаг. "Мы должны обсудить эту дату по возможности спокойно", - заявил он на неформальном саммите ЕС в Будапеште в пятницу, 8 ноября.

В ходе обсуждения между фракциями бундестага проблематики утверждения законопроектов, которые необходимо принять до выборов, также можно найти ответ на вопрос о подходящем времени для голосования по вотуму доверия, добавил Шольц.

Мерц предлагает провести выборы за день до инаугурации Трампа

Между тем глава крупнейшей оппозиционной партии - Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) считает необходимым провести досрочные выборы в бундестаг еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. "Новые выборы в Германии могли бы состояться 19 января", - заявил он еженедельнику Stern и телеканалу RTL. Лидер оппозиции подчеркнул, что до этой даты еще 2,5 месяца и сослался на опыт Франции, в которой подготовка досрочных выборов возможна в четырехнедельный срок.

По мнению Мерца, за предложением Шольца провести выборы в марте скрываются его тактические соображения, и он хочет дождаться проведения земельных выборов в Гамбурге 2 марта. Путем отсрочки лидер социал-демократов надеется улучшить позиции своей партии, уверен он.

В свою очередь заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) подтвердила, что Шольц отклонил требование Мерца о вынесении вопроса о доверии канцлеру на голосование бундестага уже 13 ноября. В этот день Шольц выступит в бундестаге с правительственным заявлением о текущей ситуации.

Развал правящей коалиции в Германии

Разногласия в коалиционном правительстве Германии нарастали на протяжении последних недель. Вечером 6 ноября Олаф Шольц уволил министра финансов и председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) после эскалации конфликта в коалиционном комитете. На нем Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов в обмен на принятие дополнительного бюджета ФРГ на 2024 год.

Увольнение Линднера ознаменовало собой развал правившей в ФРГ на протяжении трех лет коалиции в составе социал-демократов, свободных демократов и "зеленых". Шольц объявил, что намерен 15 января поставить в бундестаге вопрос о доверии правительству и тем самым открыть путь к проведению досрочных выборов в стране, которые могут пройти в марте 2025 года.

После этого лидер оппозиционного ХДС Мерц потребовал вынести вопрос о доверии канцлеру уже в ближайшие дни. На встрече 7 ноября он и Шольц не смогли договориться, Мерц обвинил главу правительства в создании политической нестабильности и призвал не растягивать тупиковую ситуацию на месяцы. Вышедшая из правящей коалиции либеральная СвДП также призвает к скорейшим выборам.