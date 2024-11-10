Бумаги хватит: в ФРГ высказались о "преграде" для выборов

Немецкая бумажная промышленность - высокопроизводительна, сказали ZDFheute.de в объединении Die Papierindustrie. Дефицит бумаги назывался одной из причин, чтобы не назначать досрочные выборы слишком рано.

Немецкое объединение производителей бумажной продукции (Die Papierindustrie e.V) отвергло утверждения, что в случае слишком раннего проведения досрочных выборов в бундестаг бумаги для избирательных бюллетеней может не хватить. Как отметил гендиректор объединения Александер фон Райбниц (Alexander von Reibnitz), перебоев не возникнет, если заказ будет сделан своевременно. Слова главы объединения привел в воскресенье, 10 ноября, новостной портал ZDFheute.de.

Руководитель Федеральной избирательной комиссии Рут Бранд (Ruth Brand) ранее в письме канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) предупредила о "непредсказуемых рисках" при слишком ранней дате голосования. "В наше время это - действительно большой вызов - закупить бумагу и выполнить заказы на печать", - утверждалось в послании Бранд.

"Бумага есть"

"Бумага есть. Немецкая бумажная промышленность - высокопроизводительна", - поспешил развеять сомнения фон Райбниц.

"Если заказы будут сделаны своевременно, мы сможем поставить необходимую бумагу", - заверили в объединении, добавив, что дефицита нет.

По данным ассоциации, с января по сентябрь немецкая бумажная промышленность произвела около 14,6 млн тонн бумаги - на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как отмечает портал ZDFheute.de, в письме Бранд, впрочем, назывались и другие причины для отказа от слишком ранней даты.

Распад правительственной коалиции в Германии

Федеральный канцлер Германии социал-демократ Шольц (Olaf Scholz) 6 ноября объявил, что 15 января вынесет на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству - чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы. Ранее в тот же день Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), который является председателем Свободной демократической партии (СвДП).

Партнеров по коалиции уже давно разделяют глубокие противоречия по вопросам экономической, финансовой и социальной политики, из-за которых они никак не могли согласовать бюджет Германии на 2025 год. Конфликт вспыхнул с новой силой в конце прошлой недели, когда достоянием гласности стало письмо Линднера канцлеру с требованием кардинального изменения экономической, финансовой и социальной политики Германии. Это послание было встречено резкой критикой со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Союза-90"/"зеленых", обвинивших свободных демократов в нежелании сообща искать решение проблем, стоящих перед страной, и стремлении найти повод для разрыва коалиции.

В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась. Оппозиция настаивает на более раннем сроке голосования в парламенте о доверии правительству Шольца и скорейшем проведении досрочных выборов в бундестаг.