Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года

Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года12 ноября 2024 г.
Внеочередные выборы в германский бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Эту дату согласовали лидеры фракций в бундестаге оппозиционного блока Христианско-демократический союз (ХДС) / Христанско-социальный союз (ХСС) и правящей Социал-демократической партии (СДПГ) во вторник, 12 ноября, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в партиях.
Указывается, что дата была также согласована с партией "Союз 90" / "зеленые", принявшей решение не покидать нынешнюю правительственную коалицию после увольнения канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner) и последовавшими за этим добровольными отставками с постов в правительстве его соратников по Свободной демократической партии (СвДП).
Ожидается, что Шольц на фоне общественного давления вынесет на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству не 15 января, как планировалось изначально, а уже 16 декабря.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Окончательное решение о дате проведения досрочных выборов в бундестаг должен принять президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).