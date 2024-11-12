Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года

Дату досрочных выборов в бундестаг одобрили лидеры фракций СДПГ и ХДС/ХСС, а также представители правящей партии "Союз 90" / "зеленые", сообщает dpa. Утвердить ее теперь должен президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Внеочередные выборы в германский бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Эту дату согласовали лидеры фракций в бундестаге оппозиционного блока Христианско-демократический союз (ХДС) / Христанско-социальный союз (ХСС) и правящей Социал-демократической партии (СДПГ) во вторник, 12 ноября, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в партиях.

Указывается, что дата была также согласована с партией "Союз 90" / "зеленые", принявшей решение не покидать нынешнюю правительственную коалицию после увольнения канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner) и последовавшими за этим добровольными отставками с постов в правительстве его соратников по Свободной демократической партии (СвДП).

Ожидается, что Шольц на фоне общественного давления вынесет на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству не 15 января, как планировалось изначально, а уже 16 декабря.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Окончательное решение о дате проведения досрочных выборов в бундестаг должен принять президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).