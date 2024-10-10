Бундестаг раскритиковал власти Грузии. За что?

"Дорогие грузинки, дорогие грузины! Мы вас видим. Держитесь. Идите на выборы и проголосуйте против марионеточного режима российских олигархов, проголосуйте за свободу". С таким призывом к жителям Грузии обратилась депутат бундестага от либеральной СвДП Анико Глоговски-Мертен (Aniko Glogowski-Merten).

Вечером в четверг, 10 октября она выступала на пленарном заседании в ходе дебатов по проекту резолюции "За европейское будущее Грузии". Документ внесли на рассмотрение бундестага депутаты правящих партий. Социал-демократы, "зеленые" и либералы выступают за вступление Грузии в Европейский Союз, но одновременно выражают весьма острую критику, как говорится в тексте, "авторитарного и антиевропейского курса", который проводит правящая в стране партия "Грузинская мечта".

Параллели с российскими законами

Авторы резолюции требуют, в частности, приостановить процесс сближения Грузии с ЕС до тех пор, пока не будет отменен грузинский закон "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ, считают депутаты, несовместим с основными ценностями и демократическими принципами Евросоюза, и, пишут они, "по своему духу соответствует российскому закону об "иноагентах".

Под куполом Рейхстага, где заседает германский бундестаг Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance

Кроме того, депутаты правящих в Германии партий требуют от властей в Тбилиси отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств. По словам Анико Глоговски-Мертен, грузинские власти теперь даже не пытаются завуалировать параллели с российскими мерами против ЛГБТ-сообщества. Между тем, как подчеркнула Мерле Шпелленберг (Merle Spellenberg) из фракции "зеленых", такие ограничительные меры - это не только атака на представителей сексуальных меньшинств, но и мерило демократии в стране.

Чего добивается Бидзина Иванишвили?

В проекте резолюции речь шла также о так называемом законе "об офшорах". Представители грузинской оппозиция считают, что закон принят по заказу олигарха Бидзины Иванишвили, который таким образом, по их словам, пытается обезопасить свои активы от санкций Запада. А с точки зрения немецких парламентариев, этот закон затрудняет борьбу с коррупцией и содействует обходу западных санкций, введенных против России за ее агрессию против Украины.

Бидзина Иванишвили Фото: Sergey Karpov/ITAR-TASS/picture alliance/dpa

Многие из выступавших в дебатах говорили о риске, которому подвергает Грузию пророссийская политика правительства в Тбилиси и прозрачно намекали при этом на фигуру Иванишвили. Кнут Абрахам (Knut Abraham) из фракции оппозиционных консерваторов назвал Россию "злым соседом Грузии". Пророссийские политики в стране, заявил депутат, переоценивают свои силы и недооценивают негативные масштабы российского влияния: "они рискуют возвращением Грузии в орбиту России". "Тот, кто ложится в кровать с Россией, не должен удивляться, что очнется он в несвободе", - добавил его коллега по фракции Тобиас Винклер (Tobias Winkler).

26 октября - выбор между Европой и изоляцией

Не только Анико Глоговски-Мертен, но и другие выступавшие в ходе дебатов выражали тревогу в связи с предстоящими 26 октября парламентскими выборами в Грузии. Госминистр в МИД ФРГ Анна Люрман (Anna Lührman) откровенно сомневается в том, что эти выборы будут по-настоящему свободными и честными. Тобиас Винклер говорил в этой связи о попытках власти манипулировать избирателями, о доминировании правящей партии в СМИЮ о массивном дискриминации кандидатов от оппозиции.

Михаэль Рот Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

А ведь выборы 26 октября, заявил внешнеполитический эксперт фракции социал-демократов Михаэль Рот (Michael Roth), самые важные за все время независимости Грузии: "Грузинам предстоит сделать выбор между Европой, местом в объединенной Европе, в сердце Европы и изоляцией, между демократией и авторитаризмом, между свободой и русификацией".

Вместе с тем, при всей критике авторы проекта резолюции однозначно выступают за восстановление территориальной целостности Грузии. "Грузия была и остается жертвой империалистической, российской агрессии, - пишут они. - С пятидневной войны 2008 года российские войскам в нарушение международного права де-факто контролируют свыше пятой части территории Грузии, а Россия дипломатически признала самостоятельными государствами Южную Осетию и Абхазию".

Резолюция принята голосами только правящих партий

Категорически не согласился с тезисами выступавших представителей правящих партий и оппозиционных консерваторов Штеффен Котре (Steffen Kotre).

Штеффен Котре Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Проект резолюции - ничто иное как вмешательство во внутренние дела иностранного государства, - заявил депутат из фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии". - И неважно, что ЕС считает правильным или ошибочным для Грузии. Представителям ЕС не полагается вставать на сторону определенных политических сил в иностранном государстве". И грузинский закон "О прозрачности иностранного влияния он назвал "совершенно легальным и легитимным", не содержащим ничего другого, как аналогичные законы в Японии и США.

Проект резолюции был принят голосами депутатов от правящих партий. Воздержались депутаты от Левой партии. Против проголосовала депутатская группа "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ), "Альтернативы для Германии" (АдГ) и консерваторы. Но если ССВ и АдГ голосовали против по принципиальным соображениям, то христианские демократы заявили, что согласны с резолюцией и поддержали бы ее, если бы фракции правящих партий и их пригласили бы к работе над ее текстом.