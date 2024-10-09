Европарламент: Грузия может потерять финансовую помощь ЕС

Европарламент предлагает из-за отката реформ в Грузии заморозить финансовую помощь, предоставляемую ей Брюсселем, а также решить, может ли Тбилиси продолжать пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС.

Европарламент призывает заморозить все финансирование, предоставляемое правительству Грузии Европейским Союзом, до тех пор, пока Тбилиси не отменит недемократическое законодательство, в частности закон об "иноагентах", закон о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также изменения, внесенные в законодательный кодекс страны. Об этом говорится в резолюции "Демократический откат и угрозы политическому плюрализму в Грузии", принятой Европарламентом в среду, 9 октября, в Страсбурге. В ее поддержку проголосовали 495 евродепутатов, 73 были против, еще 86 - воздержались.

Депутаты также попросили Еврокомиссию оценить, как эти новые законы, а также условия проведения парламентских выборов, назначенных в Грузии на 26 октября, "влияют на непрерывное выполнение" Тбилиси критериев, благодаря которым в марте 2017 года стране был предоставлен безвизовый режим с Евросоюзом.

Действия властей Грузии противоречат евроинтеграции

Авторы резолюции "выражают обеспокоенность по поводу атмосферы ненависти и запугивания" оппозиции. Эту атмосферу, по мнению евродепутатов, "подпитывают заявления представителей правительства Грузии и политических лидеров", в частности олигарха Бидзины Иванишвили. "Такое запугивание серьезно подрывает политический процесс и свободу выражения мнений", - подчеркивается в документе.

Миллиардер и политик Бидзина Иванишвили Фото: Sergey Karpov/ITAR-TASS/picture alliance/dpa

В декабре прошлого года Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС при условии, что власти страны проведут необходимые реформы, изложенные в рекомендациях Еврокомиссиии. Однако "недавно принятое в Грузии законодательство" явно противоречит этим рекомендациям, что "фактически приостановило" интеграцию Тбилиси в ЕС, говорится в документе. Поэтому Европарламент призывает ЕС и его государства-члены "ввести персональные санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии", причастных к преследованию оппозиции и мирных протестующих, а также тех, кто распространяет "антизападную дезинформацию".

В то же время евродепутаты заявили о своей "непоколебимой поддержке европейских устремлений грузинского народа и его желания жить в процветающей стране, свободной от коррупции, уважающей основные свободы, защищающей права человека и гарантирующей открытое общество и независимые СМИ". А также вновь высказали "настоятельное требование" немедленно и безоговорочно освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения по гуманитарным соображениям.

Влияние России в Грузии возрастает

В преддверии парламентских выборов евродепутаты настоятельно призывали власти Грузии дать гарантии того, чтобы условия для проведения выборов отвечали высоким международным стандартам. Для этого они должны "обеспечить прозрачный, свободный и справедливый процесс, отражающий демократическую волю народа" и отказаться от практики злоупотребления административного ресурса в интересах правящей партии "Грузинская мечта".

В отдельном пункте резолюции евродепутаты выразили обеспокоенность по поводу "возросшего влияния России в Грузии". Об этом, в частности, свидетельствует укрепление торговых связей Тбилиси с Москвой, а также готовность грузинской власти "добиваться примирения с РФ, несмотря на оккупацию Россией пятой части суверенной территории Грузии" и на войну, развязанной Кремлем против Украины.

"Нельзя одновременно быть проевропейским и прокремлевским"

"Своей резолюцией мы хотим послать четкий месседж Бидзине Иванишвили и его коллаборантам из "Грузинской мечты": членство в ЕС несовместимо с их политикой, нельзя одновременно быть проевропейским и прокремлевским, ты не можешь поддерживать европейский способ жизни и в тоже время прославлять Сталина", - заявила во время дебатов, прошедших накануне голосования, представительница Европейской народной партии от Литвы Раса Юкнявичене. Политик заверила, что Европарламент будет внимательно следить за ходом парламентских выборов в Грузии, и если власти страны "решат последовать примеру Лукашенко, то ЕС будет вынужден переоценить достижения Грузии, включая либерализацию визового режима".

Многие ораторы отмечали преданность грузинского общества европейским идеалам. Но при этом действия правительства Грузии и правящей партии "представляют полный контраст ожиданиям грузинских граждан", отметил эстонский евродепутат от группы социалистов Свен Миксер. "Принятие законов, грубо нарушающих деятельность неправительственных организаций, гражданского общества, преследующих меньшинства, в том числе представителей ЛГБТ, - это шаги, полностью противоречащие надеждам людей", - подчеркнул политик.

Новая ультраправая политическая группа "Патриоты за Европу", занимающая третье место в ЕП, не принимала участие в подготовке окончательного проекта резолюции. Ее представитель, французский евродепутат Тьерри Мариани объяснил это тем, что цель документа - "влиять на выборы в Грузии, а это опасный процесс, поскольку создает нам образ морализаторов".

Мариани также заявил, что американский филантроп Джордж Сорос предоставлял средства для деятельности неправительственных организаций Грузии и что "это является иностранным вмешательством, но это никого тут не беспокоит». Политик обвинил ЕП в применении "двойных стандартов" и заявил, что "грузины не будут слушать ни приказов Москвы, ни советов Брюсселя, и 26 октября сами выберут свое будущее".