Либерализация абортов стала темой предвыборной борьбы в ФРГ

Более 300 немецких депутатов бундестага хотят декриминализовать в Германии аборты на ранней стадии беременности. Опросы говорят о поддержке в обществе, но законотворцы-консерваторы выступают против.

Статья 218 Уголовного кодекса ФРГ об уголовном наказании за аборты появилась в 1871 году и долгое время считается противоречивой. Искусственное прерывание беременности до сих пор является уголовным преступлением, однако с 1990-х наказание не выносится, если аборт был проведен в первые три месяца беременности, а женщина получила консультацию как минимум за три дня до процедуры. Кроме того, аборт разрешен в случае изнасилования или при угрозе физическому или психическому здоровью женщины.

Теперь немецкие законодатели из нескольких партий хотят окончательно декриминализовать аборты на ранних сроках. Депутаты бундестага Улле Шаувс (Ulle Schauws) от "Союза-90"/"зеленых" и Кармен Вегге (Carmen Wegge) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) возглавили движение за отмену спорной статьи до досрочных парламентских выборов, запланированных на 23 февраля 2025 года. Их уже поддержали более 300 депутатов. Инициаторы намерены сохранить требование об обязательной консультации для женщин в попытке заручиться большей поддержкой среди политических сил. Однако с необходимостью трехдневной паузы между консультацией и самой процедурой будет покончено, надеются парламентарии.

Представительница "Союза-90"/"зеленых" Улле Шаувс Фото: ErwinxPottgiesser/Funke/IMAGO

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), соратник Вегге по партии, уже подписал предложение противников 218-й статьи, чем вызвал резкую критику со стороны своего главного оппонента на предстоящих выборах. Председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz) решительно выступил против инициативы "зеленых" и социал-демократов, охарактеризовав его как "неуважение к людям". Тема абортов "поляризовала страну, как ни одна другая", считает лидер консерваторов, и "с большей вероятностью, чем любая другая, способна вызвать еще один совершенно ненужный социальный конфликт" в Германии.

Однако идея декриминализации абортов пользуется широкой поддержкой населения. За беспрепятственный доступ к искусственному прерыванию беременности в ее первые три месяца выступили 74 процента участников последнего опроса Trendbarometer, проведенного по заказу немецких телекомпаний RTL и n-tv.

Как наказание за аборты мешает врачам

Проводящие аборты врачи уходят на пенсию. А студентов медицинских факультетов обычно не обучают тому, как выполнять эту хирургическую процедуру. С 2003 года количество врачебных кабинетов, берущихся за искусственное прерывание беременности, сократилось почти вдвое. Особенно сложна ситуация на юге страны - там некоторым беременным приходится дольше добираться до клиники.

Придя к власти в конце 2021 года, "светофорная коалиция" из СДПГ, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) пообещала реформы в этой области. В июне 2022-го была отменена статья 219а, предусматривающая до двух лет лишения свободы или штраф за рекламу абортов. Согласно этой статье, корни которой уходят в общественную политику времен национал-социализма, медикам в ФРГ запрещалось публично информировать о собственных или чужих услугах по прерыванию беременности.

Для врачей юридические препоны, угроза уголовного наказания и возможное преследование со стороны активистов-противников абортов также являются значительным сдерживающим фактором, говорит Стефани Шлитт (Stephanie Schlitt), заместитель руководителя независимой консультационной службы по планированию семьи Pro Familia.

Недавно был введен запрет и на "тротуарное преследование", в результате чего к категории проступков были отнесены агрессивные демонстрации противников абортов около консультационных центров, больниц или врачебных кабинетов, предлагающих консультации по вопросам беременности или выполняющих аборты.

Высокие траты, кипы бумаг и стигматизация

Искусственное прерывание беременности остается обременительной процедурой, указывает Шлитт. Речь идет о высоких расходах, запутанной документации и стигматизации. Медицинская страховка, как правило, не покрывает затраты на аборт. А таблетки для медикаментозного аборта в Германии разрешено принимать лишь в течение 49 дней после зачатия.

Некоторые политики в ФРГ призывают сделать противозачаточные средства бесплатными Фото: FLOR RUIZ/dpa/picture-alliance

В апреле правительственная комиссия из 18 врачей и экспертов по этике рекомендовала отменить положение о принципиальной противоправности абортов на ранней стадии беременности, ссылаясь на нормы конституционного, международного и европейского права. Однако исполнение рекомендаций было отложено из-за сопротивления нескольких членов СвДП.

Представительница либералов Катрин Хеллинг-Плар (Katrin Helling-Plahr) выступила против недавней инициативы. Политик считает неуместным "поднимать такую ​​сложную тему перед парламентом в последние минуты". Но молодежная организация СвДП разослала всем парламентариям от этой политической силы письмо с призывом продолжить дебаты по инициативе.

Стефани Шлитт недовольна попытками политиков представить межпартийную идею как поспешную. "Этот шаг давно назрел. Законодательство Германии в вопросе абортов - одно из самых жестких в Европе", - заявила в беседе с DW замглавы Pro Familia, призывающей к изменениям законов с 1970-х годов.

Голосование в бундестаге будет открытым

Скорее всего, ярыми противниками инициативы станут не только консерваторы из ХДС и сестринской ему баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), но и ультраправые. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем предвыборном манифесте отдала приоритет защите еще не родившегося ребенка и отвергла любую поддержку абортов со стороны государства.

Однако идея "зеленых" и СДПГ нашла поддержку у Левой партии, которая в предвыборном манифесте призвала к исключению 218-й статьи из Уголовного кодекса и бесплатным противозачаточным средствам. Действующие ограничения несовместимы с правом женщин на самоопределение и в непропорциональной степени отражаются на жителях с низкими доходами. Улле Шаувс убеждена, что недавно образованный левопопулистский "Союз Сары Вагенгнехт" при голосовании либо воздержится, либо поддержит инициативу.

Именно сейчас сложилось "историческое окно возможностей", подчеркнула замглавы Pro Familia Стефани Шлитт, допуская политический уклон бундестага вправо после выборов. Если законодательство останется без изменений, поляризация общества более вероятна, поскольку женщины увидят, что с их интересами не считаются, предупредила она.

В случае выноса межпартийной инициативы на голосование в бундестаге оно будет открытым. Блок ХДС/ХСС может сообща с АдГ проголосовать против - что станет для консерваторов дилеммой, ведь раньше они отказывались сотрудничать с правыми популистами.

Акция противников абортов "Марш за жизнь" в Берлине Фото: Carsten Koall/Getty Images

Письмо врачей против реформы

В то же время некоторые врачи выступают против реформирования действующих правил. Межфракционное предложение нарушает как медицинскую автономию, так и человеческое достоинство еще не родившейся жизни, говорится в письме 30 медиков парламентариям в преддверии обсуждения инициативы в бундестаге 5 декабря. Депутатов нельзя просить принять какие-либо меры, "по которым мы не можем договориться с нашей совестью", указывается далее.

Глава благотворительной организации Caritas Эва Мария Вельскоп-Деффа (Eva-Maria Welskop-Deffaa) призвала к масштабной общественной дискуссии по этой теме. По ее мнению, реформа поднимает вопрос о том, заслуживает ли право женщины свободно принимать решения большей защиты в соответствии с уголовным законодательством, чем право ребенка на жизнь.

Кроме того, тезис авторов инициативы о нехватке профильных врачебных кабинетов из-за действующих правил не подкреплен убедительными доказательствами, считает Вельскоп-Деффа. Проблемы с медицинским обслуживанием в сельской местности не связаны со статьей 218, добавила глава Caritas.