Европарламент потребовал признать аборт основным правом

Большинство европарламентариев одобрило закрепление права на аборт в Хартии основных прав ЕС. Изменения будут внесены, если страны ЕС одобрят их единогласно.

Европейский парламент поддержал включение права женщин на аборт в Хартию основных прав Европейского Союза. В четверг, 11 апреля, за соответствующую резолюцию проголосовали 336 депутатов Европарламента, 163 были против, еще 39 воздержались.

Право человека на физическое самоопределение, а также на свободный, информированный, всеобъемлющий и всеобщий доступ к сексуальному и репродуктивному здоровью, включая право на безопасные и легальные аборты, должно быть включено в Хартию основных прав ЕС, говорится в документе. Однако для вступления изменения в силу потребуется, чтобы страны ЕС одобрили его единогласно.

Предложение выдвинули представители социал-демократов, либералов, "зеленых" и левых в Европарламенте. Инициативу уже раскритиковала Комиссия Епископских конференций Евросоюза (COMECE), заявив, что право на жизнь "является краеугольным камнем всех остальных прав человека", а содействие абортам ведет "в направлении, противоположном действительной поддержке женщин и их прав".

Во Франции право на аборт закрепили в Конституции

В начале марта парламент Франции закрепил право женщин на прерывание беременности в конституции страны. "Наш посыл всем женщинам: ваше тело принадлежит вам и никто не может принимать решение за вас", - заявил премьер-министр Габриэль Атталь. Тем самым Франция станет первой в мире страной, закрепившей право на аборт в конституции.

В Польше обсуждают либерализацию закона об абортах

Парламент Польши 11 апреля начал дебаты о возможной либерализации действующего в стране закона о прерывании беременности. Легализация абортов, практически полностью запрещенных предыдущим правительством консерваторов из партии "Право и справедливость", стала одним из предвыборных обещаний нынешнего главы польского правительства Дональда Туска. Однако пока выполнить это обещание новому правительству не удалось, и либерализация спорного закона остается под вопросом из-за разногласий в правящей коалиции.

Согласно постановлению Конституционного суда Польши от 2020 года, аборт в стране разрешен лишь в случае беременности, наступившей после изнасилования или инцеста, а также если жизнь беременной женщины находится в опасности. Несмотря на это, польские СМИ неоднократно сообщали об отказе врачей делать аборт жертвам изнасилований, в том числе несовершеннолетним. Кроме того, аборт в Польше считается незаконным, даже если плод имеет серьезные отклонения от нормы.