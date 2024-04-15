Правительство ФРГ хочет легализовать аборты на ранних сроках

Правительственная комиссия в Германии рекомендовала отменить статью УК об уголовном наказании за аборты в первые двенадцать недель беременности.

Специальная комиссия, сформированная правительством ФРГ, представила в понедельник, 15 апреля, в Берлине свои рекомендации по легализации абортов на ранней стадии беременности. В настоящий момент аборты в Германии в принципе запрещены и являются уголовным преступлением, об этом говорится в статье 218 Уголовного кодекса ФРГ. Однако наказание не выносится, если беременность была прервана в течение ее первых трех месяцев и беременная женщина получила консультацию. Также аборт разрешен после изнасилования или в случае угрозы жизни, физическому или психическому здоровью женщины.

Теперь же правительственная коалиция в составе СДПГ, "зеленых" и СвДП намерена либерализовать законодательство об абортах, изменив соответствующие нормы, которые действуют уже около 30 лет, а в свое время были приняты после долгих и жарких дебатов.

"Криминализация абортов стигматизирует женщин"

Правительственная комиссия рекомендовала отменить положение о принципиальной противоправности абортов на ранней стадии беременности - ссылаясь на нормы конституционного, международного и европейского права. По словам юристки Лиане Вёрнер (Liane Wörner), возглавлявшей соответствующую рабочую группу в составе комиссии, принципиальная незаконность абортов на ранних сроках не выдерживает никакой критики.

В состав комиссии, сформированной год назад, вошли 18 экспертов из разных областей, в частности медицины, психологии и социологии. Они придерживаются мнения, что предельный срок беременности, при котором аборты могут быть легализованы, должен ограничиваться моментом, когда плод становится жизнеспособным - то есть примерно с 22-й недели после начала последней менструации. Начиная с этого срока аборты должны по-прежнему оставаться вне закона, за исключением случаев изнасилования или угрозы здоровью беременной женщины.

Депутат бундестага от СДПГ Катья Маст (Katja Mast) убеждена в том, что прерывание беременности на ранних сроках не должно считаться уголовным преступлением: "Я считаю, что регулирование абортов не должно быть закреплено в Уголовном кодексе, потому что, на мой взгляд, это стигматизирует женщин".

Католическая церковь не хочет изменений

Церкви и общественные организации очень по-разному отнеслись к инициативе. К примеру, католический архиепископ Берлина Хайнер Кох (Heiner Koch), возглавляющий комиссию по вопросам брака и семьи при Конференции епископов Германии (DBK), предпочел бы, чтобы все оставалось по-прежнему, поскольку, по его словам, при нынешнем положении "учитываются как потребности матери и забота о ней, так и защита нерожденного ребенка". Центральный комитет немецких католиков (ZdK) подверг критике, что при изменении законодательства уменьшится право на защиту эмбриона на ранней стадии беременности.

Объединение Pro Familia, напротив, приветствует рекомендации правительственной комиссии: оно выступает за полную декриминализацию абортов и отмену обязательных консультаций.

ХДС/ХСС и АдГ против планов правительства

На политическом уровне сопротивление, как и ожидалось, оказывают консерваторы. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил, что реформа чревата "крупным социальным конфликтом". Представительница баварского Христианско-социального союза (ХСС) Доротея Бер (Dorothee Bär) выразила недоумение тем, что "защита жизни нерожденного ребенка, очевидно, больше не должна играть никакой роли".

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) также выступила против либерализации законодательства, аргументировав это заботой о жизни нерожденных детей.

Левая партия же, напротив, призвала федеральное правительство составить на основании рекомендаций комиссии законопроект и представить его как можно скорее. Если это произойдет, то партийный блок ХДС/ХСС, вероятно, будет заодно с АдГ при голосовании в бундестаге - проблематичное обстоятельство для консерваторов, которые стараются не иметь ничего общего с ультраправыми.

Не исключен также вариант, что ХДС или АдГ, или даже обе эти партии, обратятся в Федеральный конституционный суд с иском против законопроекта о легализации абортов. В 1990-х годах либеральная резолюция бундестага о праве на аборты уже провалилась в конституционном суде, тогда в закон была внесена компромиссная формулировка, которая действует до сих пор. Так что, по мнению наблюдателей, иск в конституционный суд против правительственной реформы и сейчас вполне может быть успешным.

Запрет на рекламу абортов уже отменен

Федеральное правительство уже реализовало или находится в процессе реализации и других планов, касающихся абортов. Уже отменен так называемый запрет на рекламу абортов, параграф 219a Уголовного кодекса, который запрещал немецким медикам оглашать сведения о методах прерывания беременности.

В настоящее время на рассмотрении в бундестаге находится законопроект о запрете так называемых "тротуарных домогательств". Он предполагает, что агрессивные протесты активистов против абортов вблизи консультационных центров, больниц или врачебных кабинетов, в которых проводятся собеседования с психологами перед абортами или сами аборты, будут считаться нарушением общественного порядка.