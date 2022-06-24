В Германии отменен запрет на рекламу абортов

Параграф 219a в Уголовном кодексе Германии, предусматривавший запрет на рекламу абортов и вызывавший споры на протяжении многих лет, уходит в прошлое. В пятницу, 24 июня, подавляющее большинство депутатов бундестага проголосовало за его отмену. Министр юстиции Марко Бушманн (Marco Buschmann), представляющий либеральную Свободную демократическую партию (СвДП), раскритиковал отмененное предписание, назвав его "абсурдным" и "устаревшим".

Парламентская фракция консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также фракция правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) проголосовали против, воздержавшихся не было.

Спорный параграф Уголовного кодекса

Соответственно параграфу 219a, врачам нельзя было публично информировать о собственных или чужих услугах по прекращению беременности. Нарушение данного предписания предусматривало наказание вплоть до двух лет лишения свободы - и это неоднократно приводило к тому, что врачи не могли предоставить пациенткам подробную информацию об абортах без риска уголовного преследования.

Правда, в 2019 году бундесрат принял законопроект, изменивший параграф 219а. Согласно новой норме, врачам разрешалось предоставлять информацию - в частности, в интернете - о проведении процедуры аборта, однако за детальной информацией они должны направлять пациенток в Федеральную врачебную палату. В то же время медикам запрещается обнародовать сведения о методах, используемых при прерывании беременности.

Приговоры в отношении врачей по параграфу 219а отменяются

Теперь ситуация в Германии должна измениться. Принятый 24 июня законопроект наделяет врачей правом на предоставление соответствующей информации. Кроме того, резолюция бундестага предусматривает отмену судебных приговоров в отношении врачей, вынесенных на основании параграфа 219а после 3 октября 1990 года.

Это касается, например, немецкого врача Кристины Хенель (Kristina Hänel) из Гисена, приговоренной административным судом этого города в 2017 году к штрафу в размере 6000 евро. Она уже много лет борется за отмену данного параграфа. В пятницу Хенель присутствовала на заседании бундестага вместе с другими врачами, которые также информировали пациентов о возможности сделать аборт и вынуждены были отвечать за это перед судом.

"Сегодня большой день", - заявила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Лиза Паус (Lisa Paus), подчеркнув при этом, что "здоровье и самоопределение женщин - это права человека".

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