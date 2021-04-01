 Германский бундестаг одобрил ″аварийный тормоз″ для борьбы с пандемией | Новости из Германии о Германии | DW | 21.04.2021

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Германия

Германский бундестаг одобрил "аварийный тормоз" для борьбы с пандемией

Поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней устанавливают единые для всей страны меры противодействия пандемии. Перед зданием парламента ФРГ против принятия поправок протестовали более 8000 человек.

Депутаты германского бундестага

Германский бундестаг в среду, 21 апреля, одобрил единый для всей страны "аварийный тормоз" для борьбы с третьей волной эпидемии коронавируса. За внесение соответствующих изменений в Закон о защите населения от инфекционных болезней (Infektionsschutzgesetz, IfSG) проголосовали поименно 342 депутата, 250 были против, еще 64 воздержались.

Ранее документ был принят во втором чтении голосами правящих в ФРГ партий ХДС, ХСС и СДПГ. Депутаты от Свободной демократической партии, Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" проголосовали против.

Единые правила для всей ФРГ

Поправки вводят единые для всей Германии правила, касающиеся ужесточения мер борьбы с коронавирусом ("аварийный тормоз"). Для округов и городов с высоким уровнем инфицирования предусмотрены ночной комендантский час, закрытие школ и более строгие ограничения для работы магазинов.

Закон, одобренный бундестагом, может вступить в силу не ранее 24 апреля. Чтобы это случилось, его еще должны одобрить бундесрат - палата федеральных земель Германии, подписать президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), после чего он будет обнародован. Принятые парламентом меры будут действовать как минимум до 30 июня. По мнению депутатов, к этому сроку пандемия в значительной степени окажется под контролем благодаря вакцинации населения.

Принятию поправок к Закону о защите от инфекционных болезней предшествовали жесткие словесные перепалки между депутатами. У здания парламента страны в Берлине собрались более 8000 противников коронавирусных ограничений. Полиция запретила их демонстрацию, ссылаясь на нарушение эпидемиологических ограничений. Более 2200 полицейских стали разгонять собравшихся, те вступили в столкновения со стражами порядка.

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    Автор: Андрей Гурков


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